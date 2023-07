W tegorocznym finale turnieju ATP w Gstaad zagrają ze sobą Pedro Cachin i Albert Ramos-Vinolas. Dla Argentyńczyka jest to kolejny finał w szwajcarskim turnieju. Czy jak w 2019 roku uda mu się sięgnąć po zwycięstwo? Relacja i wynik na żywo meczu Pedro Cachin - Albert Ramos-Vinolas na Polsatsport.pl.

Turniej ATP 250 w szwajcarskim Gstaad dobiega końca. W finale po raz pierwszy w karierze zmierza się ze sobą Pedro Cachin - Albert Ramos-Vinolas. Hiszpan w półfinale pokonał rozstawionego z dwójką Miomir Kecmanovica 2:0, natomiast Argentyńczyk wygrał ze 183. w rankingu ATP Serbem Hamadem Medjedovicem 2:0.

Doświadczony tenisista z Barcelony walczy o swój piąty tytuł turniejów ATP. Dla 28. letniego Argentyńczyka jest to pierwszy finał w karierze. Do tej pory nie udało mu się przejść wyżej niż do 1/8 w zawodach światowej rangi.

Relacja i wynik na żywo meczu Pedro Cachin - Albert Ramos-Vinolas o godzinie 11:30 na Polsatsport.pl.

