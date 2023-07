To równie dobrze mogłoby być spotkanie na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Podbeskidzie i Wisła Płock aktualnie znajdują się jednak na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce i obydwie marzą o powrocie do elity. W 1. kolejce zmierzą się w bezpośrednim meczu. Transmisja TV i stream online w Polsacie Sport i w Polsat Box Go.

Starcie Górali ze spadkowiczem z PKO BP Ekstraklasy będzie pierwszym niedzielnym akcentem zmagań w Fortuna 1 Lidze. W obu klubach latem doszło do wielu zmian kadrowych. W Bielsku zmieniono nawet trenera - nowym szkoleniowcem Górali został Grzegorz Mokry. Podbeskidzie, już bez Kamila Bilińskiego i Juana Romana, będzie musiało postawić się spadkowiczowi z Płocka.

– Mamy określony wyjściowy skład (...) Tak naprawdę nie będziemy nikogo na siłę pozyskiwać, musi to być przemyślany krok, który będzie wartością dodaną. Obecnie w kadrze są dwaj piłkarze na pozycję napastnika - mówił przed kilkoma dniami prezes Podbeskidzia Bogdan Kłys.

Podbeskidzie latem straciło 15 graczy. Podobna liczba zawodników opuściła Płock. Wisła do rywalizacji w Fortuna 1 Lidze przystąpi już bez takich zawodników jak: Dominik Furman, Jakub Rzeźniczak, Piotr Tomasik czy Rafał Wolski. Tomasik co ciekawe dołączył do ekipy z Bielska-Białej i już w niedzielę może napsuć trochę krwi byłemu szkoleniowcowi Markowi Saganowskiemu. Jak trener płocczan podchodzi do pierwszych akcentów sezonu?

– Początek ligi jest ważny, ale nie najważniejszy. Wisła przekonała się o tym bardzo boleśnie w poprzednim sezonie. Była liderem Ekstraklasy, by na koniec z niej spaść. Trzeba być regularnym, ale decydujące będzie dziesięć ostatnich kolejek - mówił niedawno Saganowski.

Sędzią spotkania będzie Marcin Kochanek z Opola.

Transmisja TV i stream online meczu Podbeskidzie - Wisła Płock w niedzielę 23 lipca od godziny 12:30 w Polsacie Sport i w Polsat Box Go.

psl, Polsat Sport