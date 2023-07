Błaszczykowski to niekwestionowana legenda reprezentacji Polski. W narodowych barwach pochodzący z Truskolasów piłkarz rozegrał 109 spotkań, dokładając do dorobku drużyny dwadzieścia jeden bramek i tyle samo asyst. W latach 2010-2014 był również kapitanem Biało-Czerwonych.

Przez wiele sezonów Błaszczykowski był podporą niemieckiej Borussii Dortmund. Wraz z drużyną z Nadrenii Północnej-Westfalii wywalczył dwa mistrzostwa Niemiec, dwa Superpuchary oraz jeden krajowy puchar. Podczas swojej niezwykle bogatej kariery grał również dla Fiorentiny i Vfl Wolfsburg. W lutym 2019 roku wrócił do Wisły Kraków, w barwach której grał przed wyjazdem za granicę. Ostatnie miesiące to już jednak głównie walka o pełen powrót do zdrowia. W sezonie 2022/2023 Błaszczykowski spędził na boisku jedynie szesnaście minut.

Szesnastego czerwca 37-latek oficjalnie pożegnał się z drużyną narodową, rozgrywając szesnaście minut w towarzyskim meczu z reprezentacją Niemiec. Nieco ponad miesiąc później ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kuba Błaszczykowski Official (@kuba.blaszczykowski)

"Drodzy Kibice. Każda droga ma swój koniec… Dziękuję bardzo za wielkie wsparcie, które otrzymywałem na każdym kroku. Warto było grać, poświęcać się dla Was. Podjąłem niełatwą dla mnie decyzję o zakończeniu kariery. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam Kuba" - napisał Błaszczykowski na swoich mediach społecznościowych.