Świderski skomentował sukces polskich siatkarzy

W ostatnich tygodniach polskie siatkarki sięgnęły po brązowy medal Ligi Narodów, a następnie polscy siatkarze wygrali turniej finałowy w Gdańsku.

- Poczekajmy na mistrzostwa Europy! Sezon się dopiero rozpoczął. Cieszymy się, że pomimo tego trudnego okresu byliśmy w stanie zdobyć dwa medale. Brązowy medal pań smakuje tak samo jak złoty panów - przyznał.

Świderski zwrócił uwagę na to, jak Nikola Grbić, trener polskich siatkarzy, rotował składem przy okazji Ligi Narodów.

- Wielkie gratulacje dla trenera. Selekcjoner dał odpocząć kilku siatkarzom, potem grali inni. Widać, że trener rotuje i nie trzyma się jednego ustawienia. To pokazuje głębię składu i całej reprezentacji. Wszyscy, którzy się pojawili, pokazali, że nadają się do tego, by rywalizować z najlepszymi - dodał były siatkarz.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, Polsat Sport