Golfowy The Open: Triumf Briana Harmana, dobry występ Adriana Meronka

36-letni Harman po raz pierwszy wygrał turniej wielkoszlemowy. Już po trzech rundach prowadził z przewagą aż pięciu uderzeń nad Amerykaninem Cameronem Youngiem, a w niedzielę potwierdził wielką klasę.

Ukończył turniej z wynikiem 271 i przewagą sześciu uderzeń nad czterema zawodnikami - Hiszpanem Jonem Rahmem, Koreańczykiem Tomem Kimem, Austriakiem Seppem Straką i Australijczykiem Jasonem Dayem.

Straka niespodziewanie miał szansę nawet na samodzielne drugie miejsce, ale zaprzepaścił ją uzyskując "bogeya" (uderzenie powyżej normy) na ostatnim dołku.

Zajmujący 49. miejsce w światowym rankingu Meronk świetnie spisał się w niedzielę. Wspólnie z Kimem i liderem rankingu Amerykaninem Scottie Schefflerem uzyskał najlepszy wynik dnia 67 - cztery poniżej par. We wcześniejszych rundach miał 72, 71 i 74, co złożyło się łączny rezultat 284. Wspólnie z nim na 23. pozycji zostało sklasyfikowanych dziewięciu innych golfistów.

To był szósty i zarazem najlepszy występ 30-letniego Polaka w turnieju wielkoszlemowym. Zwiększa to jego szanse na zakwalifikowanie się do drużyny Europy na Ryder Cup, prestiżowy mecz z USA, który jesienią odbędzie się we Włoszech.

RM, PAP