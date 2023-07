Była partnerka Cristiano Ronaldo spotyka się z inną gwiazdą sportu (ZDJĘCIA)

Brady to najbardziej utytułowany zawodnik w historii ligi futbolu amerykańskiego NFL. Na początku lutego ogłosił on w mediach społecznościowych zakończenie kariery. 45-latek jest jedynym graczem, który siedmiokrotnie wygrał Super Bowl i pięciokrotnie zostawał najbardziej wartościowym uczestnikiem (MVP) finału.

Do października 2022 roku Brady był żonaty z modelką Gisele Bündchen. Para rozwiodła się jednak po 13 latach małżeństwa. Od tego czasu media informowały o romansach zawodnika.

Tym razem to poczytny "The New York Post" podał, że 46-latek był widziany w Los Angeles z Iriną Shayk. 37-letnia modelka miała spędzić noc w domu gwiazdora. Informację potwierdziły inne amerykańskie media.

Shayk w przeszłości była partnerka życiową Cristiano Ronaldo. Para zaczęła spotykać się w 2010 roku. Po 5 latach doszło jednak do rozstania, a aktualnie Ronaldo układa sobie życie z Georginą Rodriguez.

