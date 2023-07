Droga Pereiry na szczyt nie była usłana różami. Dorastał w faweli i w młodym wieku popadł w alkoholizm. W 2009 roku zdecydował się rozpocząć treningi sportów walki, aby poradzić sobie z nałogiem.

Karierę w kick-boxingu rozpoczął w 2010 roku. Na początku toczył pojedynki głównie w Brazylii, gdzie zaczął sięgać po krajowe trofea. W 2014 roku nastąpił przełom w jego przygodzie ze sportem. Wówczas podpisał kontrakt z Glory - organizacją, która do dziś uważana jest za najlepszą spośród promujących walki w formule K-1.

Z biegiem czasu "Poatan" zaczął umacniać swoją pozycję w świecie kick-boxingu. Seria zwycięstw doprowadziła go do walki o mistrzostwo kategorii średniej w październiku 2017 roku. W pojedynku o pas Brazylijczyk pokonał Simona Marcusa i sięgnął po tytuł, którego skutecznie bronił aż pięciokrotnie. Następnie zdecydował się na przejście do wyższej dywizji.

W wadze półciężkiej również wywalczył tytuł, lecz stracił go już w pierwszej obronie na rzecz Artioma Wachitowa. Jak się potem okazało, to była jego ostatnia walka w K-1. Warto wspomnieć, że w trakcie kariery kick-boxerskiej Pereira toczył również pojedyncze boje na zasadach MMA. W 2021 roku postanowił na stałe skupić się na tej formule.

Brazylijczyk podpisał kontrakt z UFC. Jego bilans w MMA wynosił wówczas trzy zwycięstwa i jedną porażkę. Warto dodać, że mistrzem kategorii średniej amerykańskiej organizacji był wówczas Israel Adesanya - zawodnik, którego Pereira dwukrotnie pokonał w Glory. W UFC "Poatan" wygrał trzy pojedynki i w ekspresowym tempie zapewnił sobie prawo walki o pas z Nigeryjczykiem.

Do ich pierwszego starcia na zasadach MMA doszło na UFC 281 w Nowym Jorku. Przez większą część pojedynku to Adesanya był stroną dominującą i wydawało się, że "The Last Stylebender" pokona Pereirę na punkty. Tym czasem Brazylijczyk wrócił do gry w piątej rundzie, zasypał rywala gradem ciosów i zmusił sędziego do przerwania walki. Pas zawisł na biodrach Pereiry, który również po raz trzeci w karierze pokonał Adesanyę.

Pięć miesięcy później odbyło się drugie starcie obu zawodników w MMA, a łącznie czwarte licząc również kick-boxing. W drugiej rundzie wydawało się, że Pereira jest o krok od tego, aby ponownie znokautować Adesanyę. Wtedy jednak Nigeryjczyk wyprowadził zabójczą kontrę, którą znokautował "Poatana". Tym samym "The Last Stylebender" po raz pierwszy w karierze pokonał Pereirę i odzyskał pas mistrzowski.

Po tym pojedynku Brazylijczyk podjął decyzję o zmianie kategorii wagowej. Postanowił przejść do dywizji półciężkiej. W kategorii średniej z dużym trudem wypełniał limit wagowy. Do tego jego warunki fizyczne (193 cm wzrostu) predysponują go do toczenia pojedynków w wadze do 205 funtów.

Na gali w Salt Lake City Brazylijczyk zadebiutuje w tej kategorii wagowej w UFC. Jego rywalem będzie Błachowicz. Polak miał już okazję kilkukrotnie "przywitać" w wadze półciężkiej zawodników przechodzących z niższej dywizji i za każdym razem wygrywał takie pojedynki. Jak będzie tym razem? Przekonamy się w nocy z soboty na niedzielę.

Gala UFC 291 z walką Błachowicz - Pereira w nocy z soboty na niedzielę od godziny 4.00 w Polsacie Sport. Nasze studio od godziny 3.00 również w Polsacie Sport.