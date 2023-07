Ważna decyzja Skry Bełchatów! Kolejny siatkarz w składzie na nowy sezon

W sezonie 2023/24 barwy klubu PGE GiEK Skra Bełchatów nadal będzie reprezentował Jakub Rybicki. To będzie drugi rok tego przyjmującego w bełchatowskiej drużynie.

Jakub Rybicki to pochodzący z Radomia 24-letni przyjmujący. Swoją przygodę z siatkówką rozpoczynał w zespole RCS Czarni Radom. Od 2014 roku był zawodnikiem drużyny SMS PZPS Spała, z którą w sezonie 2015/16 zajął drugie miejsce w rozgrywkach I ligi. W 2017 roku Rybicki podpisał profesjonalny kontrakt z Czarnymi Radom.

Po dwóch sezonach spędzonych w PlusLidze, przeniósł się do Belgii, do zespołu Lindemans Aalst. Wraz z belgijskim zespołem w sezonie 2020/21 Rybicki miał okazję rywalizować w Lidze Mistrzów z drużyną Skry Bełchatów. W sezonie 2022/23 Rybicki dołączył do bełchatowskiej drużyny, w barwach której rozegrał 22 spotkania. Najlepszym występem przyjmującego w żółto-czarnych barwach był mecz z drużyną LUK Lublin, w którym zdobył osiem punktów, w tym dwa punktowe bloki.





W najbliższym sezonie 24-letni przyjmujący będzie kontynuował grę w drużynie PGE GiEK Skry Bełchatów. O miejsce w składzie rywalizował będzie m.in. z zakontraktowanymi niedawno przez klub Mateuszem Miką oraz Bartłomiejem Lipińskim.

– Cieszę się, że zostaję na kolejny sezon w PGE GiEK Skrze Bełchatów. Już nie mogę doczekać się kolejnych spotkań w hali Energia oraz niesamowitego dopingu naszych kibiców! Do zobaczenia – powiedział przyjmujący PGE GiEK Skry.

RM, Polsat Sport, skra.pl