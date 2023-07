ATP w Hamburgu: Józef Kovalik - Lorenzo Musetti. Relacja i wynik na żywo

Musetti w rankingu ATP plasuje się na 18. miejscu, podczas gdy jego środowy rywal to 172. "rakieta" świata. Obaj tenisiści nie mieli jeszcze okazji ze sobą rywalizować.

Włoch w poprzedniej rundzie pokonał Szweda Eliasa Ymera 6:4, 6:1, natomiast Słowak, który do drabinki głównej turnieju musiał przebrnąć przez dwie rundy kwalifikacyjne, uporał się z Brazylijczykiem Thiago Wildem Seybothem 7:6, 6:4.

Co ciekawe, Kovalik w decydującym meczu o awans do drabinki głównej turnieju w Hamburgu przegrał z... rywalem Musettiego w pierwszej rundzie, a więc Ymerem. Słowak jednak dostał się do pierwszej rundy ze względu na wycofanie się z niej innego zawodnika.

Triumfator tego meczu zagra w ćwiercifnale ze zwycięzcą spotkania Laslo Djere - Guido Pella.

KN, Polsat Sport