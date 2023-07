Walka Błachowicz - Pereira mogła być o pas? Jest komentarz Polaka

Pereira to były mistrz kategorii średniej, który miał coraz większe problemy, aby zmieścić się w limicie wagowym, stąd już w najbliższy weekend - w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego zadebiutuje w wadze półciężkiej. Jego pierwszym rywalem w tej kategorii wagowej będzie Błachowicz.

Nie brakowało doniesień, że stawką walki Błachowicz - Pereira będzie pas. Ostatecznie postanowiono, że triumfator tego pojedynku będzie miał okazję zawalczyć o panowanie w tej kategorii jako pretendent.

- To raczej UFC "nie spinało się", żeby ta walka była o pas niż to, żebyśmy my takiej walki nie chcieli. Czy ma to znaczenie, że już przed walką wiem, że wygrany zostanie pretendentem? Walczę w MMA całe moje życie. Inaczej do tego podchodzę. To czy wiem, czy nie wiem niczego nie zmienia. Ja mam wyjść, zrobić swoje, pokonać Alexa i tyle. A potem cieszyć się z wygranej i z tego, co się będzie działo dalej. Teraz jestem skupiony na sobocie - przyznał Błachowicz.

Cała rozmowa z Janem Błachowiczem w załączonym materiale wideo.

KN, Polsat Sport