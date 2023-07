Przewagę od początku spotkania wypracowali sobie szczecinianie. Pogoń coraz odważniej poczynała sobie w okolicach pola karnego rywali, czego efektem był rzut karny podyktowany dla polskiej drużyny już w 14. minucie meczu. Do piłki podszedł Kamil Grosicki i strzałem po ziemi pokonał bramkarza Irlandczyków.

Wynik na koniec pierwszej połowy podwyższył Joao Gamboa korzystając z asysty Grosickiego. Przy zejściu obu ekip do szatni mieliśmy wynik 0:2.



W drugiej połowie z błędu golkipera gości skorzystali piłkarze Linfield. Piłkę fatalnie sparował przed siebie Dante Stipica dając okazję do celnego strzału Danielowi Finlaysonowi. To oznaczało wynik 1:2 w Belfaście.



Pogoń nie zamierzała odpuścić swoim rywalom i walczyła o podwyższenie prowadzenia. W ciągu trzech minut najpierw piłkę do siatki gospodarzy wpakował Mariusz Malec, a tuż po nim golem popisał się Efthymios Koulouris. Taki układ zdarzeń oznaczał wynik 1:4.



Irlandczycy nie poddawali się mimo fatalnej sytuacji na tablicy wyników. Na 2:4 bramkę zdobył Ben Hall, a w 88. minucie piłkę do siatki skierował jeszcze Kirk Millar, ale arbiter nie uznał trafienia jako prawidłowego. W końcu po pięciu doliczonych minutach sędzia miał zamiar zakończyć spotkanie, ale zanim to nastąpiło z kolejną ofensywą ruszyli szczecinianie. Bramkę do siatki tym razem skierował Mariusz Fornalczyk oficjalnie kończącym tym samym mecz.



Linfield FC - Pogoń Szczecin 2:5 (0:2)



Bramki: Daniel Finlayson 56, Ben Hall 80 - Kamil Grosicki (k) 14, Joao Gamboa 40, Mariusz Malec 63, Efthymios Koulouris 66, Mariusz Fornalczyk 95

