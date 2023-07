Tomasz Fornal nie jest już singlem? Internauci wskazują nazwisko partnerki!

Ma nią być influencerka Sylwia Gaczorek. Kibice zauważyli, że oboje obserwują się na Instagramie i reagują wzajemnie na swoje zdjęcia. Poza tym bywają też w tych samych miejscach o tym samym czasie.

Najpoważniejszy dowód to natomiast post Fornala, w którym zachęcał on kibiców do oglądania turnieju finałowego Ligi Narodów. Fani zwrócili uwagę na fakt, że sportowiec siedzi na takiej samej szafce, jaką w domu ma Gaczorek.

Do tej pory sami zainteresowani nie odnieśli się do kibicowskiego śledztwa.

JŻ, Polsat Sport