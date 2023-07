Reprezentant Polski podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości

Już wiemy, co dalej z Przemysławem Frankowskim. Polak przedłuż kontrakt z RC Lens. Jego umowa z francuskim klubem ma obowiązywać do 2028 roku.

Frankowski dołączył do ekipy RC Lens na początku sierpnia 2021 roku z Chicago Fire FC. W poprzednim sezonie Polak był jednym z podstawowych zawodników francuskiej ekipy. Wystąpił w sumie w 37 ligowych starciach, w których strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Między innymi dzięki jego dobrej grze RC Lens zajęło drugie miejsce w tabeli na najwyższym szczeblu we Francji, tracąc zaledwie jeden punkt do Paris Saint-Germain.

Warto także zaznaczyć, że Frankowski jest jednym z najważniejszych zawodników piłkarskiej reprezentacji Polski. Na swoim koncie ma już 34 występy w drużynie narodowej. Z orłem na piersi grał między innymi na mistrzostwach świata w Katarze czy na poprzednim czempionacie Starego Kontynentu.

Teraz przyszłość 28-latka się wyjaśniła. Włodarze klubu z siedzibą w Lens poinformowali, że Polak przedłużył kontrakt ze swoim obecnym zespołem. Umowa Frankowskiego ma obowiązywać aż do 2028 roku.