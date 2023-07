Słynny piłkarz zakończy karierę! Kibice hiszpańskiej ekstraklasy znają go doskonale

Były kapitan ekipy Urugwaju powiedział przedstawicielom Velezu, że aktywuje klauzulę odejścia w swoim kontrakcie z klubem, do którego dołączył w czerwcu 2022 roku przechodząc z brazylijskiego Atletico Mineiro. „El Faraon” po raz ostatni w karierze wybiegnie na boisku w wyjazdowym meczu ostatniej kolejki sezonu przeciwko Huracanowi.

37-letni Godin to najbardziej utytułowany zawodnik w historii "Urusów". Był liderem drużyny narodowej podczas długiej kadencji „Maestro” Tabareza. Ma na swoim koncie 161 występów w reprezentacji, w tym 82 jako kapitan. W 2011 roku został mistrzem Ameryki Południowej. Brał udział w czterech mistrzostwach świata: w RPA (2010), gdzie Urugwaj zajął czwarte miejsce, Brazylii (2014), Rosji (2018) i Katarze (2022).

Po profesjonalnym debiucie w 2003 roku w urugwajskim klubie Cerro, trzy sezony później dołączył do Nacional Montevideo, gdzie spędził niecały rok zanim przeniósł się do Villarrealu w Hiszpanii. W sierpniu 2010 roku, po mundialu w RPA, przeszedł do Atletico Madryt, gdzie grał przez dziewięć lat i został kapitanem drużyny. Krótko grał też w Interze Mediolan, zanim zakończył swoją europejską karierę we włoskim Cagliari. Po powrocie do Ameryki Południowej na początku 2022 roku zasilił Atletico Mineiro, a w czerwcu tego samego roku dołączył do Velezu.

Na jego dorobek składają się trzy Superpuchary Europy (2010, 2012, 2018) i dwa trofea Ligi Europy (2010, 2018) z Atletico Madryt, z którym zdobył również Puchar Króla (2013), mistrzostwo kraju (2014) i Superpuchar Hiszpanii (2014). Zdobył także Superpuchar Brazylii z Atletico Mineiro (2022).

jbart, PAP