Zwycięstwo warte więcej niż tysiąc słów! Siatkarze powtórzyli wynik sprzed roku

Polska wygrała ze Słowenią 3:0 na zakończenie XVII Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Maribor 2023. W fazie grupowej w gr B Biało-Czerwoni odnieśli dwie porażki i jedno zwycięstwo, kończąc zmagania na trzecim miejscu. W meczu o piąte miejsce nie dali szans rywalowi, wygrywając do zera.

Reprezentacja Polski U19 trafiła do grupy B XVII Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy, w której zagrali z Francją, Czechami i Serbią. Podopieczni Sebastiana Pawlika po zaciętych spotkaniach ulegli Francuzom i Czechom dopiero w tie-breakach. W trzecim meczu pewnie pokonali Serbów 3:0, dzięki czemu zakończyli zmagania w fazie grupowej na trzeciej pozycji.

W piątkowym meczu z Grecją młodzi siatkarze bez problemu wygrali 3:0, dzięki czemu stanęli przed szansą na wyrównanie wyniku sprzed roku z EYOF w Bańskiej Bystrzycy.

Mecz z gospodarzem nie układał się od początku po myśli Biało-Czerwonych. W pierwszym secie Słoweńcy doprowadzili do sześciopunktowego prowadzenia, ale nasi zawodnicy zachowali nerwy na wodzy i dzięki świetnym serwisom Mateusza Szpernalowskiego oraz dwóm blokom w końcówce wygrali 28:26.

W drugim secie pojawiające się problemy w przyjęciu u naszych rywali doprowadziły do zwycięstwa 25:20 podopiecznych trenera Pawlika. W trzeciej partii Polacy poszli za ciosem, rewelacyjnie układająca się gra i niepewność przeciwników doprowadziły do zwycięstwa dziesięcioma punktami i całego meczu do zera.

jbart, Polsat Sport