Jonas Vingegaard planuje w przyszłym sezonie dwa hat-tricki

Duńczyk jeszcze nigdy nie startował w reprezentacji Danii jako senior i zrezygnował ze startu w MŚ w ubiegłym roku w Australii oraz w tym roku w Glasgow w dniach 5-13 sierpnia.

Trener reprezentacji Anders Lund nie ukrywa rozczarowania, lecz przyznał, że rozumie iż zespół Vingegaarda ma inne plany, m.in. potwierdzony już jego start start w Vuelta a Espana w dniach 26 sierpnia - 17 września.

- Start w wyścigu indywidualnym na MŚ czy olimpiadzie jest czym innym niż wygranie Tour de France w punktacji generalnej, więc Jonas będzie musiał się wykazać, ponieważ miejsce w drużynie narodowej nie zostaje przyznane automatycznie. Kolarze zostaną wybrani pod względem trasy i szans medalowych - powiedział dziennikowi ”Ekstrabladet”

- Biorąc pod uwagę jaką euforię wywołuje kolarz w Danii, to nie włączenie go do reprezentacji na olimpiadę może wywołać prawdziwą burzę - skomentowała gazeta.

- Będę się starał wygrać przyszłoroczny Tour, a start na olimpiadzie to moje marzenie, tak więc z MŚ w Szwajcarii może to być mój drugi hat-trick - powiedział Vingegaard.

MS, PAP