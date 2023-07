To będą hitowe starcia czołowych drużyn ostatniej edycji Ligi Narodów siatkarek! Trzecia drużyna VNL 2023 – Polska podejmie triumfatora tej imprezy – Turcję. Obie ekipy rozegrają na początku sierpnia trzy spotkania towarzyskie w Krośnie i w Mielcu. Kiedy i o której godzinie mecze Polski z Turcją? Gdzie oglądać polskie siatkarki? Transmisje meczów Polska – Turcja w Polsacie Sport oraz na Polsat Box Go.

Reprezentacja Polski siatkarek zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach Ligi Narodów siatkarek. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego wygrały fazę zasadniczą, w jednym z meczów tej fazy pokonując Turcję 3:0. Podczas turnieju finałowego rozegranego w Arlington w Stanach Zjednoczonych Polki wywalczyły brązowy medal. Po złoto tej imprezy sięgnęła Turcja. Dla obu reprezentacji były to sukcesy historyczne, ale też obie mają przed sobą kolejne wyzwania.

Zobacz także: Przeżyjmy to jeszcze raz! Wszystkie mecze polskich siatkarek w Lidze Narodów 2023 (WIDEO)

Już 15 sierpnia rozpoczną się mistrzostwa Europy siatkarek. Zanim jednak do tego dojdzie, dwie ekipy kandydujące do medalu tej imprezy rozegrają serię spotkań towarzyskich. Polska i Turcja najpierw zmierzą się ze sobą 2 sierpnia w Krośnie, a następnie w dniach 4–5 sierpnia rozegrają dwa mecze w Mielcu.

Spotkania trzeciej i pierwszej drużyny VNL 2023 będą elementem przygotowań do mistrzostw Europy, ale obie ekipy są w stanie zaprezentować siatkówkę na najwyższym poziomie. Trener Turczynek Daniele Santarelli ogłosił szesnastoosobową kadrę, która będzie przygotowywała się do ME. W komplecie znalazły się w niej triumfatorki Ligi Narodów, wśród nich oczywiście Melissa Vargas – MVP imprezy. Dwa pozostałe miejsca zajęły środkowa Kubra Akman oraz przyjmująca Tugba Senoglu. Polki również przygotowują się w poszerzonym składzie, m.in. z Joanną Wołosz i Malwiną Smarzek. Z kadry na turniej finałowy VNL ubyła natomiast Dominika Pierzchała, która w sierpniu zagra w mistrzostwach świata U21.

Jak Polki zaprezentują się w starciach z Turczynkami? Transmisje meczów towarzyskich reprezentacji siatkarek Polska – Turcja w Polsacie Sport oraz na Polsat Box Go.

Polska – Turcja: daty, godziny meczów, transmisje:

2023-08-02: Polska – Turcja (środa, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport)

2023-08-04: Polska – Turcja (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-08-05: Polska – Turcja (sobota, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport