Polskie koszykarki zagrają z Finlandią w ćwierćfinale Uniwersjady w Chengdu!

Akademicka Reprezentacja Polski koszykarek wprawdzie przegrała swój drugi mecz grupowy w turnieju w Chengdu, jednak już wcześniej zapewniła sobie awans do czołowej ósemki. W niej spotka się w walce o czwórkę z reprezentacją Finlandii. W niedzielę Polki odebrały lekcję od gospodyń, niesionych dopingiem tysięcy wyjątkowych chińskich fanów, ale pokazały także – szczególnie w pierwszej połowie – ogromną waleczność.

Mecz w pięknej Fenghuangshan Sports Park Gymnasium gospodynie rozpoczęły z animuszem, jednak od drugiej kwarty (zremisowanej 18:18) biało-czerwone zaczęły agresywnie bronić i bardzo celnie rzucać z dystansu. To powodowało, że mimo zbyt wielu strat w ofensywie zaczęły się zbliżać do rywalek. Po kolejnym udanym rzucie naszej kadry zrobiło się już tylko 36:39. Niestety, później nie udało się już tak skutecznie zatrzymywać rywalek.

ZOBACZ TAKŻE: Jest pierwszy polski medal na Uniwersjadzie!



– To był mecz trudny pod względem utrzymania skuteczności, gdzieś pod koniec trzeciej kwarty wynik nam uciekł – opowiada Aleksandra Parzeńska, która w połowie meczu miała trafione trzy „trójki” na trzy wykonane rzuty. Właśnie udanymi rzutami z dystansu udawało się naszym zawodniczkom niwelować fizyczną przewagę rywalek. – Myślę, że możemy być z siebie zadowolone, zmierzyłyśmy się z tak mocnym przeciwnikiem, przy niesamowitej publiczności, z czymś takim nie mamy do czynienia na co dzień. Będziemy teraz szykować się na ćwierćfinał, chcemy w nim powalczyć, jesteśmy pewne swych umiejętności – dodaje.



Chinki niesione dopingiem tysięcy, niezwykle głośnych fanów zaczęły dominować w trzeciej kwarcie a ich przewaga sukcesywnie rosła. Ostatecznie wygrały różnicą 23 punktów (72:49).



– Dziewczyny zasługują na ukłony za pierwszą połowę, bo grały fajnie, a na pewno nie było to łatwe przy takich kibicach, gdy ma się przeciwko sobie tyle tysięcy ludzi – opowiada Karol Kowalewski, trener Akademickiej Reprezentacji Polski w koszykówce kobiet. – Powiedziałem dziewczynom zaraz po meczu, że ten turniej tak naprawdę zaczyna się dla nas od dzisiaj i musimy być jak najlepiej przygotowani do ćwierćfinału z Finlandią. Na pewno nasze rywalki nie dysponują aż taką siłą fizyczną jak Chinki, ale są bardzo solidne, opierają swoją grę na rzutach za trzy punkty i to będziemy chcieli zatrzymać – dodaje.



Ćwierćfinał przeciwko Finlandii Polki rozegrają w najbliższy wtorek 1 sierpnia.



Polska – Chiny 49:72 (11:19, 18:18, 13:19, 7:16)

informacja prasowa