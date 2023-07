Jest pierwszy polski medal na Uniwersjadzie!

Miliwek już w sobotę w trakcie pierwszej części kwalifikacji pokazał, że zamierza walczyć w Chengdu o medal. Po pierwszym dniu był trzeci, a do finału wszedł z czwartym wynikiem. Rywalizacja z tej konkurencji składa się z czterech pięciostrzałowych serii, po których odpada jeden zawodnik. Następnie w każdej serii odpada kolejny, aż do wielkiego finału. Tym razem serii było jednak więcej, bo Miliwek, by wejść do strefy medalowej, musiał wziąć udział w dogrywce z dwójką rywali. W niej spisał się wyśmienicie, oddając pięć celnych strzałów.

– Jest to moja pierwsza uniwersjada i niestety ostatnia, więc bardzo pragnąłem tego medalu. To też duża duma zdobyć pierwszy medal dla polskiej reprezentacji na tak wielkiej imprezie. Każdy finał to są wielkie emocje, zwłaszcza na tak dużych imprezach, gdy strzela cały świat. Wiadomo, że my się dobrze ze sobą znamy, bo ta czołówka się nie zmienia, dlatego tym bardziej jestem szczęśliwy, że dałem z siebie wszystko i skończyło się to zdobyciem medalu – mówił szczęśliwy Miliwek.

– Emocje były ogromne, tu w tej konkurencji wszystko dzieje się szybko i dynamicznie. Oskar pokazał, że jest bardzo mocny psychicznie, skoro w dogrywce, w takich nerwach, gdy decyduje się to, czy będzie medal, czy nie strzela pięć na pięć to znaczy, że jest to poziom mistrzowski – dodała trener Bartków-Kwiatkowska.



W trakcie eliminacji odbyła się również rywalizacja drużynowa, ale tym razem Polacy w składzie Oskar Miliwek, Filip Wagner i Jakub Rosa zajęli czwarte miejsce, dokładnie tak samo, jak dzień wcześniej reprezentantki Polski w strzelaniu z karabinu pneumatycznego 10 metrów.



– Szkoda, że zabrakło, bo każdy z nas dał z siebie wszystko. Wiadomo, że przyjechaliśmy tutaj z nadziejami na medal w drużynie, ale czwarte miejsce również nas cieszy – powiedział Miliwek.



Strzelcy o medale 31. Letniej Uniwersjady w Czengdu rywalizować będą do środy.