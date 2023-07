Dominacja polskiej ekipy! Wygrana różnicą 60 punktów

Znakomicie zaprezentowali się futboliści Panthers Wrocław w sobotnim meczu 9. kolejki European League of Football. Ekipa z Dolnego Śląska pokonała na wyjeździe Prague Lions różnicą 60 punktów (73:13)!

"Pantery" przystępowały do tego spotkania po dwóch z rzędu porażkach w tych rozgrywkach (10:17 z Hamburg Sea Devils i 21:24 z Vienna Vikings), ale mecz z "Wikingami", w którym wrocławianie pokazali się ze świetnej strony w rywalizacji z dużo bardziej utytułowanym i niepokonanym dotychczas rywalem, mógł napawać optymizmem przed kolejnymi starciami.

Mecz z Prague Lions był idealnym momentem na to, by wrócić na zwycięską ścieżkę. Po pierwsze dlatego, że starcie to może być kluczowe w walce o fazę play-off, a po drugie dlatego, że... polska ekipa miała miłe wspomnienia z pierwszego spotkania z praskimi "Lwami", wygranego 29:23.

- W pierwszym meczu Czesi pokazali, że potrafią grać solidny, fizyczny futbol. Nasz cel się jednak nie zmienia, zamierzamy szybko przejść do ofensywy, aby po meczu móc cieszyć się z kolejnego zwycięstwa, które przybliży nas do fazy play-off – mówił przed spotkaniem Dave Christensen, trener główny Panthers Wrocław, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Wrocławianie kapitalnie zrealizowali wszelkie założenia taktyczne. Już po pierwszej kwarcie "Pantery" prowadziły 14:0, a do przerwy było aż 42:0! Żelazna obrona polskiej ekipy (kapitalna współpraca bloku defensywnego i liczne przechwyty przy próbach ataków Prague Lions) i błyskawiczne, dobrze przemyślane ataki doprowadzały przeciwników na skraj rozpaczy. Dość powiedzieć, że zawodnicy Panthers pozwolili rywalom zapunktować tylko w jednej z trzech kwart!

Wysokie zwycięstwo, odniesione różnicą 60 punktów, z pewnością tchnie w "Pantery" duże pokłady optymizmu. Po ośmiu rozegranych meczach wrocławianie mają na koncie 5 zwycięstw i 3 porażki, co daje im w tej chwili drugie miejsce w Konferencji Wschodniej European League of Football. Prowadzą - z kompletem siedmiu zwycięstw - zawodnicy Vienna Vikings.

Prague Lions - Panthers Wrocław 13:73 (0:14, 0:28, 13:28, 0:3)

RI, Polsat Sport