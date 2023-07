Mamy kolejny medal uniwersjady! Adamkiewicz obroniła brąz z Neapolu

Patrycja Adamkiewicz zdobyła brązowy medal 31. Letniej Uniwersjady w Chengdu. Polska taekwondzistka była jedyną Europejką w czołówce kategorii do 57 kg, ale udało jej się wywalczyć krążek. W sumie polska reprezentacja na uniwersjadę ma na razie trzy brązowe medale.

– Co mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że udało mi się wywalczyć ten brąz. Mało brakowało, a byłabym nawet w finale, ale niestety odezwała się moja ostatnia kontuzja i być może to też sprawiło, że w tej walce byłam ostrożniejsza. Walczyłam do końca i jestem z siebie bardzo zadowolona, bo udało mi się wykonać różne techniki, które wcześniej zaplanowałam. Pozostaje oczywiście niedosyt, bo kolejny raz mam brąz, ale i tak cieszę się z medalu – mówiła Adamkiewicz.

– Widać było, jak wiele Azjatek walczy tu o medal, a wśród nich była Patrycja, która broniła honoru Europy w tej silnej kategorii – dodał trener polskiej reprezentacji Waldemar Łakomy.

Polka miała korzystne losowanie, bo w pierwszej rundzie trafiła na wolny los. W kolejnej bardzo pewnie 2:0 pokonała Niemkę Franziskę Drucklieb, podobnie jak w walce o wejście do strefy medalowej Brazylijkę Vitorię Limę. W półfinale Polka stoczyła piękny bój z Koreanką Yujin Kim, ale niestety przegrała 1:2. To sprawiło, że straciła szansę walki o złoto i, podobnie jak cztery lata temu w Neapolu, przywiezie z uniwersjady brązowy medal.

Przed polską medalistką jeszcze jedna szansa na krążek w Chengdu – rywalizacja drużynowa.

– Po tym, jak sześć lat temu na Tajwanie dziewczyny w drużynie wywalczyły srebro, a cztery lata temu w Neapolu brąz, są rozstawione i w pierwszej rundzie mają wolny los. Czekamy na przeciwniczki z Francji lub Turcji. Zobaczymy, są młode dziewczyny, które są pierwszy raz na takiej dużej imprezie, mamy Olę Kowalczuk, która obok Patrycji jest najbardziej doświadczona, ale wcześniej nie startowała w drużynówce. Na pewno będzie to dobra zabawa i świetne doświadczenie dla dziewczyn – powiedział Łakomy.

– Wiadomo, że ja zawsze chcę walczyć o najlepsze miejsce. Brązowy medal jest świetnym wynikiem, ale złoty jest jeszcze lepszy. Mamy tutaj zupełnie inny skład, niż w Neapolu i pierwszy raz będziemy walczyć w takim składzie, więc zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Dziewczyny są w dobrej formie i jestem na pewno optymistką – dodała Adamkiewicz.

To trzeci medal – i trzeci brązowy – Akademickiej Reprezentacji Polski podczas 31. Letniej Uniwersjady w Chengdu. Pierwszy krążek dla biało-czerwonych wywalczył strzelec Oskar Miliwek, a w poniedziałek z brązu cieszył się też judoka Kacper Szczurowski.

