Ogłoszono terminarze kwalifikacji olimpijskich w piłce ręcznej

Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (IHF) ogłosiła daty sześciu turniejów kwalifikacyjnych do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Obie polskie reprezentacje mają szanse na udział w nich, choć w przypadku męskiej będzie to znacznie trudniejsze.

Dania i Norwegia to jedyne drużyny, które jak dotąd zapewniły sobie miejsce w finałowych turniejach olimpijskich Paryż 2024 wraz z gospodarzami imprezy, Francją, po wygraniu odpowiednio mistrzostw świata mężczyzn 2023 i zeszłorocznych mistrzostw Europy kobiet.

W każdym z turniejów do obsadzenia pozostaje po 10 miejsc. Po cztery z nich rozstrzygną się w turniejach kontynentalnych, albo w mistrzostwach świata kobiet, które odbędą się od 29 listopada do 17 grudnia w Danii, Norwegii i Szwecji. W imprezie wystąpią Polki, które w fazie zasadniczej zagrają z Iranem, Japonią i Niemcami.

Komitet Wykonawczy IHF podał terminy trzech eliminacji olimpijskich mężczyzn, które odbędą się w dniach 14 i 15 marca lub 16 i 17 marca, a także trzech turniejów kwalifikacyjnych kobiet w dniach 11 i 12 kwietnia lub 13 i 14 kwietnia.

Władze IHF wyjaśniły, że te dwie opcje dat pozwolą im zaplanować mecze w „najlepszy możliwy sposób” w celu „uniknięcia kolizji harmonogramu z lokalnymi zawodami i spełnienia oczekiwań telewizyjnych, które pojawią się, gdy znane będą zakwalifikowane drużyny”.

Hiszpania, Szwecja, Niemcy, Norwegia, Egipt i Węgry automatycznie zakwalifikowały się do olimpijskich turniejów kwalifikacyjnych mężczyzn, zajmując miejsca w pierwszej ósemce mistrzostw świata, których gospodarzem były Polska i Szwecja. Biało-czerwoni zajęli w nich 15. lokatę, nie dającą prawa gry w kwalifikacjach.

Drużyny Hiszpanii i Węgier wystąpią w pierwszym turnieju kwalifikacyjnym, Szwecja i Egipt w drugim, a Niemcy i Norwegia w trzecim.

Może się to zmienić, jeśli któryś z tych krajów zdobędzie miejsce w IO Paryż 2024 dzięki mistrzostwom Europy. Bezpośredni awans na paryskie igrzyska otrzyma najlepsza drużyna ME 2024 – nie licząc Francji i Danii – a dodatkowe dwa najlepsze zespoły zagrają w kwalifikacjach. W Euro, które odbędą się od 10 do 28 stycznia 2024 roku w Niemczech, wystąpi reprezentacja Polski. Biało-czerwoni w grupie zmierzą się z Norwegią, Słowenią i Wyspami Owczymi.

Pozostałe drużyny w kwalifikacjach będą rekrutować się na podstawie wyników MŚ 2023: dwie z najwyżej klasyfikowanego kontynentu, dwie z drugiego najwyżej klasyfikowanego kontynentu oraz po jednej z trzeciego i czwartego w rankingu kontynentu – w sumie sześć drużyn.

Wyniki mistrzostw świata 2023 kobiet zadecydują, które drużyny wezmą udział w eliminacjach olimpijskich, a ekipy, które zajmą miejsca od drugiego do siódmego, automatycznie zajmą miejsce w trzech turniejach kwalifikacyjnych.

Francja jest obrońcą tytułu mistrza olimpijskiego w piłce ręcznej z Tokio 2020 zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, po pokonaniu odpowiednio Danii i zespołu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

