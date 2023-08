W II rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów dojdzie do derbów Skandynawii. Piętnastokrotny mistrz Danii podejmie w Kopenhadze dwukrotnego mistrza Islandii. Relacja i wynik na żywo meczu FC Kopenhaga - Breidablik UBK na Polsatsport.pl.

Ekipa z Kopenhagi ma w swoim dorobku nie tylko sukcesy na krajowym podwórku, ale również dość duże doświadczenie w europejskich pucharach. W 2011 roku Duńczycy dotarli do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w 2020 zostali ćwierćfinalistami Ligi Europy. Z kolei Islandczycy nigdy nie awansowali jeszcze do fazy grupowej żadnych europejskich imprez. Ich najlepszym wynikiem w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów była II runda w sezonie 2011/12, gdy ulegli innej skandynawskiej ekipie - Rosenborgowi (2:0, 0:5).

Przed piłkarzami z Breidablik, miasta leżącego na przedmieściach Rejkiawiku, twardy orzech do zgryzenia, gdyż przegrali u siebie pierwsze spotkanie 0:2. Już w 1. minucie gry wynik otworzył napastnik "Løverne" Jordan Larsson, a w 32. podwyższył Rasmus Falk. W rozgrywanym w stolicy Danii rewanżu muszą więc strzelić 2 gole, by myśleć o dogrywce. Arbitrem na Parken Stadium będzie Fabio Maresca z Włoch.

Bramkarzem FC Kopenhaga jest reprezentant Polski Kamil Grabara.

Relacja na żywo z meczu FC Kopenhaga - Breidablik UBK na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:00.

AŁ, Polsat Sport