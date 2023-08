Była 56. minuta meczu Argentinos Juniors - Fluminense. Gospodarze prowadzili 1:0 po golu Gabriela Avalosa z pierwszej połowy spotkania. Kiedy w środku pola doszło do starcia piłkarza Fluminense Marcelo z przedstawicielem miejscowej drużyny Luciano Sanchezem, nikt nie spodziewał się, że za chwilę Argentyńczyk padnie na murawę jak rażony piorunem.

ZOBACZ TAKŻE: Klamka zapadła! Gorzkie słowa Xaviego o Dembele

Próbujący przedryblować rywala Marcelo, zrobił to w tak niefortunny sposób, że nadepnął na goleń, w okolicach kolana przeciwnika. Noga Sancheza wygięła się w nienaturalny sposób, a obserwatorzy zdarzenia już wiedzieli, że doszło do poważnej kontuzji.

Cartão vermelho para Marcelo, após pisão que ocasionou fratura em Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors. pic.twitter.com/gWpxEk9UvJ — Futebolizei News  (@FutebolizeiN) August 1, 2023

Brazylijczyk, który w przeszłości występował w Realu Madryt, od razu skrył twarz w dłoniach, wiedząc, co przypadkowo zrobił przeciwnikowi. Dlatego, kiedy sędzia pokazał mu czerwoną kartkę, przyjął karę z godnością. Sanchez opuścił boisko przy pomocy ratowników medycznych.

Lokalne media informują, że piłkarz doznał zwichnięcia lewego kolana. Lekarze ze szpitala, do którego trafił Sanchez, oszacowali, że zawodnik wróci do pełni zdrowia w czasie od 8 do 12 miesięcy.

Spotkanie Argentinos Jrs z Fluminense zakończyło się wynikiem 1:1. Rewanż zostanie rozegrany 9 sierpnia w Brazylii. W pozostałych dwóch wtorkowych meczach rozgrywek Bolivar wygrał z Athletico-PR 3:1, a River Plate ograło Internacional 2:1.

psl, Polsat Sport