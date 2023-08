Pomocnik ŁKS Łódź trafił do słynnego klubu z Danii. "Widzimy ogromny potencjał"

Mateusz Kowalczyk, uczestnik niedawnych mistrzostw Europy do lat 19, przeszedł z beniaminka ekstraklasy ŁKS Łódź do duńskiego Broendby IF. Według mediów utalentowany pilkarz kosztował ok. miliona euro. Podpisał czteroletni kontrakt.

19-letni pomocnik miał bardzo duży udział w awansie ŁKS do ekstraklasy. W minionym sezonie 1. ligi zdobył sześć bramek i zaliczył cztery asysty. Jego trafienie w wyjazdowym meczu z Arką Gdynia (1:1) 26 maja zapewniło łodzianom promocję klasę wyżej.

- Przede wszystkim bardzo się cieszę, że przyjechałem do Broendby IF. To wielki klub z tradycjami i fantastycznymi fanami, nie mogę się doczekać spotkania z nimi. Przejście do Broendby IF postrzegam jako duży krok w mojej karierze. Trafiłem do klubu z wielkimi ambicjami, który chce być na szczycie duńskiej piłki nożnej i to bardzo do mnie przemawia - powiedział utalentowany piłkarz, cytowany na stronie klubu z okręgu Kopenhagi.

Pochodzący z Warszawy Kowalczyk znajdował się na liście życzeń wielu polskich klubów.

- Śledziliśmy rozwój Mateusza i widzimy ogromny potencjał, który mimo młodego wieku przełożył się już na wiele jego występów w seniorskim futbolu. Tego lata Mateusz był poszukiwanym zawodnikiem dla większych klubów w Polsce i poza nią, dlatego cieszymy się, że zdecydował się przejść do nas - powiedział dyrektor piłkarski Broendby IF Carsten V. Jensen.

Jak poinformowano, Kowalczyk otrzymał koszulkę z numerem 20.

MC, PAP