Broniąca barw ŁKS Commercon Łódź oraz reprezentantka Polski Zuzanna Górecka wraca do zdrowia po urazie łąkotki i zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego. Od początku było wiadomo, że zawodniczkę czeka nie tylko około pół roku przerwy, ale również żmudna i rehabilitacja. Były siatkarz, a prywatnie partner Góreckiej - Zbigniew Bartman - w rozmowie z "Wprost" zdradził, jak wiele sił kosztuje jego dziewczynę powrót do sprawności.

- Rehabilitacja Zuzy przebiega bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że na temat tego i swoich progresów powinna sama się wypowiadać. Ja mogę jedynie powiedzieć, że jestem z niej bardzo dumny, bo widzę, ile bólu i cierpienia ta bardzo poważna kontuzja jej przynosi. Codziennie rano wstaje, ociera łzy i idzie na zajęcia, siłownię, by wrócić na boisko w jak najlepszej formie. Mam za to do niej ogromny szacunek - przyznał Bartman.

Ponadto wypowiedział się na temat niedawnego sukcesu reprezentacji Polski siatkarek, które w tegorocznej Lidze Narodów sensacyjnie wywalczyły brązowy medal i o tym, w jakim stopniu wpływa on na Górecką.

- Nie sądzę, by to było dodatkową motywacją do szybszego powrotu, bo pośpiech w tego rodzaju kontuzjach nie jest wskazany. Jeżeli wróci zbyt szybko, uraz może się odnowić. Dlatego bardzo się cieszę, że Zuza ma zdroworozsądkowe podejście do tego, co ją spotkało. Ona zdaje sobie z tego sprawę, że przyspieszając swój powrót, może zrobić sobie krzywdę - wyjaśnił Bartman.

ŁKS Commercecon Łódź rywalizował z Developresem Bella Dolina Rzeszów w finale sezonu 2022/23 TAURON Ligi. W 5. secie 2. meczu Górecka zaatakowała piłkę, ale została zablokowana przez rzeszowianki i piłka wróciła na jej stronę. Zawodniczka próbując ratować sytuację skręciła kolano i przez długi czas była opatrywana na parkiecie przez lekarzy, a następnie opuściła halę na noszach. Osłabionym łodziankom ostatecznie udało się zwyciężyć nad Developresem zarówno w 2. jak i dwóch kolejnych meczach i sięgnąć po mistrzowski tytuł.

