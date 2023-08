Znamy plany mistrza Polski! Sezon PlusLigi już wkrótce

Po 13 tygodniach przerwy zawodnicy Jastrzębskiego Węgla powrócą do treningów przed zbliżającym się sezonem. W powracającym składzie zabraknie czołowych zawodników. Zanim jednak siatkarze wrócą na parkiet, czekają ich zawody na piasku.

Drużyna oraz sztab szkoleniowy spotkają się w poniedziałek 21 sierpnia w jastrzębskiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Na rano zaplanowano badania lekarskie, natomiast po południu odbędzie się trening siatkarski. W inaugurującym przygotowania treningu wezmą udział następujący zawodnicy: Jurij Gladyr, Rafał Szymura, Moustapha M’Baye, Bartosz Makoś, Mateusz Jóźwik, Adrian Markiewicz. Do doświadczonych siatkarzy dołączą adepci Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla.

ZOBACZ TAKŻE: Nowe wzmocnienie u beniaminka PlusLigi! Do Polski trafił z francuskiego klubu

Większa część zespołu mistrza Polski będzie uczestniczyć w przygotowaniach do ME, które odbędą się od 28 sierpnia do 16 września. Wśród nich są m.in. Tomasz Fornal, Jakub Popiwczak, Norberta Hubera czy Benjamin Toniutti i Jean Patry.

Na wspólnych treningach najpóźniej pojawią się Polacy, Eemi Tervaportti oraz trener Marcelo Mendez, których czeka walka o bilet na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Turnieje kwalifikacyjne rozpoczynają się 30 września i potrwają do 8 października.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jastrzębski Węgiel (@klubjw)

Pierwszy mecz sezonu ligowego z udziałem naszej Jastrzębskiego Węgla zaplanowano na 21 października. W pierwszej kolejce zagrają na wyjeździe z PSG Stalą Nysa.

jbart, Polsat Sport