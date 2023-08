Uniwersjada 2023: Polska - Chiny. Relacja i wynik na żywo

Turniej Uniwersjady nie rozpoczął się najlepiej dla Polek. Przegrały po tie-breaku z reprezentacją Brazylii. Później jednak wygrały 3:1 z Chińskim Tajpej i awansowały do ćwierćfinału z drugiego miejsca.

O miejsce w czołowej czwórce Biało-Czerwone rywalizowały z Włoszkami.

– Dużą rolę odegrała obrona, grałyśmy także bardzo agresywnie na siatce. Później na chwilę się trochę zacięłyśmy i uciekł nam trzeci set. Jestem mega dumna, bo wykrzesałyśmy z siebie to flow, tak potrzebne na boisku. Cieszę się, że nie doszło do powtórki z meczu z Brazylią, nie wypuściłyśmy wygranej z rąk, jest naprawdę super - oceniła to spotkanie atakująca Aleksandra Rasińska.

Polki przyznają, że w trakcie przygotowań do turnieju napotkały na pewne niedogodności, jednak dzięki świetnej atmosferze w zespole, są w stanie ukryć wszelkie niedociągnięcia.

- Zagrałyśmy z wielką wiarą i determinacją, wyszarpałyśmy ten mecz, jestem mega szczęśliwa. To pierwsze spotkanie z Brazylią wyssało z nas całą nerwowość. Mamy super atmosferę w zespole, świetnie się zintegrowałyśmy. Dziś dodatkowo bardzo pomagali nam kibice, a wśród nich nasi siatkarze, bardzo im wszystkim dziękujemy, było ich słychać i to nas wspierało - powiedziała kapitan reprezentacji Polski Alicja Grabka.

W półfinale Polki zagrają z Chinkami, które z kompletem zwycięstw wygrały grupę B. Najpierw rozprawiły się z Niemkami 3:1, a potem bez straty seta wygrały z Argentyną. W ćwierćfinale Azjatki pokonały Czeszki, a teraz zrobią wszystko, by wyeliminować z walki o zwycięstwo reprezentację Polski.

Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Chiny od godziny 14:00 na Polsatsport.pl.

CM, Polsat Sport