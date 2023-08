Kolejne medale na pływalni w Chengdu. Kamil Sieradzki mistrzem uniwersjady!

Kamil Sieradzki złoto, a Dominika Sztandera brąz – to kolejne dwa medali polskich pływaków w 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu. Dzięki ich postawie Akademicka Reprezentacja Polski ma już czternaście medali, choć do zakończenia zmagań na arenach uniwersjadowych w Chinach jeszcze pięć dni.

W czwartek na pływalni położonej w pięknym kompleksie sportowym, gdzie jest też m.in. stadion z płonącym od 26 lipca zniczem, Polacy startowali w dwóch finałach i wywalczyli dwa medale. Ba, mogli zdobyć ich komplet, bo Kornelia Fiedkiewicz była czwarta na 100 metrów stylem dowolnym i do sukcesu brakło jej bardzo niewiele. Widać, że pływacy przygotowali bardzo dobrą formę na uniwersjadę i na pewno nie zadowolą się dotychczasowym dorobkiem.

Udany czwartek na pływalni rozpoczął Kamil Sieradzki, który w świetnym stylu wygrał rywalizację na 200 metrów stylem dowolnym. Polak na półmetku był czwarty, ale ostatnie sto metrów przepłynął znakomicie i wyprzedził rywali.

– To moje pierwsze indywidualne złoto. Ta druga część dystansu jest moją lepszą stroną. Taki był plan, by spokojnie przepłynąć pierwszą część i zaatakować w drugiej. Cieszę się, że ten plan się powiódł i muszę powiedzieć, że przygotowaliśmy na uniwersjadę dobrą formę. Czujemy, że jesteśmy mocni i widać to w wynikach – mówił Sieradzki.

Kilkanaście minut później brązowy medal wyłowiła z basenu Dominika Sztandera, która była trzecia w rywalizacji pań na dystansie 100 metrów stylem klasycznym. – Jestem zadowolona, ale łudziłam się na coś więcej. Cieszę się, że pomimo zmęczenia mistrzostwami świata i wczorajszym bardzo wyczerpującym dniu utrzymałam dość wysoki poziom, bo uzyskałam całkiem dobry czas, który pokazuje, że jest stabilnie – mówiła Sztandera.

Szansę na medal miała też na dystansie 100 metrów dowolnym Kornelia Fiedkiewicz, ale do mety dopłynęła jako czwarta. Wyścig był bardzo szybki, a najlepsza na mecie Chinka Yufei Zhang pobiła rekord uniwersjady. – Apetyt był na więcej, chciałam walczyć tu o medal, ale mogę być z siebie zadowolona, bo czas jest całkiem dobry, trzeci mój wynik w życiu. Oczywiście, mało brakowało do medalu, ale jest ok. Przyjdzie następnym razem – powiedziała.

Na razie w polskiej reprezentacji mamy rywalizację o palmę pierwszeństwa w klasyfikacji medalowej między pływakami i lekkoatletami – ci pierwsi mają w tej chwili dwa złote, trzy srebrne i jeden brązowy, a lekkoatleci zdobyli trzy złote i dwa srebrne. – Wreszcie mamy taką ekipę, która może konkurować. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że w kolejnych dniach będziemy dalej rywalizować ze sobą – cieszyła się Dominika Sztandera.

Start biało-czerwonych w 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu wspierają m.in. sponsor główny Akademickiego Związku Sportowego PZU S.A., a także Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Do tej pory Polacy zdobyli w Chengdu czternaście medali – złote wywalczyli pływacy Kamil Sieradzki, Dominik Dudys, Mateusz Chowaniec i Jakub Kraska (sztafeta 4x100 metrów stylem dowolnym) oraz indywidualnie Kamil Sieradzki (200 metrów stylem dowolnym), lekkoatleci Nikola Horowska (skok w dal), Oskar Stachnik (rzut dyskiem) i Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą), srebrne lekkoatleci Magdalena Bokun (skok w dal) i Szymon Mazur (pchnięcie kulą) i pływacy Jakub Majerski (50 metrów stylem motylkowym), Jan Kałusowski (100 metrów stylem klasycznym) oraz Dominika Sztandera, Kornelia Fiedkiewicz, Kacper Stokowski i Jakub Majerski (sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym), a brązowe strzelec Oskar Miliwek (pistolet szybkostrzelny 25 metrów), taekwondzistka Patrycja Adamkiewicz (kat. -57kg), judoka Kacper Szczurowski (kat. +100kg) i pływaczka Dominika Sztandera (100 metrów stylem klasycznym).

