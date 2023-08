Do 3. kolejki Fortuna 1 Ligi Znicz podchodził z dorobkiem 4 punktów, po zwycięstwie 2:0 nad Resovią Rzeszów i remisie 1:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Pozwoliło to podopiecznym Mariusza Misiury na zajęcie dość wysokiego 5. miejsca w ligowej tabeli. Mniej szczęścia mieli sosnowiczanie, którym porażka 2:3 z Motorem Lublin na inaugurację oraz remis 1:1 z Wisłą Płock tydzień później, wystarczył do zajęcia zaledwie 13. lokaty.

Dobrą wiadomością dla kibiców Zagłębia był z kolei debiut Joela Valencii w wyjściowym składzie ich drużyny, bo wcześniejsze dwa spotkania zaczynał przecież na ławce. Wiele mówi się o potencjale sosnowiczan, którzy w przerwie między sezonami sprowadzili wielu naprawdę ciekawych zawodników, jak choćby wspomniany Ekwadorczyk, mający występy w pierwszej drużynie Barcelony Juan Camara, król strzelców rozgrywek 2021/22 Kamil Biliński, czy Konrad Wrzesiński. W piątkowy wieczór, na boisku w Pruszkowie, obserwowaliśmy trzech z nich. Na poradzenie sobie z trudami 90 minut nie jest gotowy jeszcze Hiszpan.

Marazm pierwszej połowy przełamali w końcu jednak nie goście, a gospodarze, najpierw zagrażając bramce Mateusza Kosa po akcji Shumy Nagamatsu i Patryka Czarnowskiego, a ostatecznie otwierając wynik chwilę później, kiedy to Paweł Moskwik rozegrał akcję w trójkącie z Krystianem Pomorskim, a następnie bardzo mocnym strzałem sprzed pola karnego pokonał bezradnego golkipera Zagłębia. Piłka po jego uderzeniu wpadła tuż pod poprzeczkę bramki, więc trzeba przyznać, że było to trafienie naprawdę efektowne.

W drugiej połowie Znicz konsekwentnie realizował swój plan na mecz, którym było zakładanie wysokiego pressingu i uniemożliwianie rywalom wyprowadzenia piłki z własnej połowy. Przyjezdni faktycznie mieli bardzo duży problem, by utrzymać się przy piłce i wymienić kilka celnych podań, jednak w samej końcówce udało im się stworzyć bardzo dobrą sytuację do wyrównania. Na ich nieszczęście nieudaną. Chwilę później tym samym odwdzięczyli się gospodarze i mecz zakończył się wynikiem 1:0.

W 4. kolejce Znicz zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk, natomiast Zagłębie podejmie na ArcelorMittal Park Resovię Rzeszów.

Znicz Pruszków - Zagłębie Sosnowiec 1:0 (1:0)

Bramka: Paweł Moskwik 39'

Znicz: Miłosz Mleczko - Marcel Krajewski (88' Filip Kendzia), Dmytro Juchymowycz, Wojciech Błyszko, Mateusz Grudziński, Jakub Wawszczyk (88' Krystian Tabara) - Krystian Pomorski, Jurij Tkaczuk, Shuma Nagamatsu - Patryk Czarnowski (59' Jakub Wójcicki), Paweł Moskwik (79' Tymon Proczek).

Zagłębie: Mateusz Kos - Patryk Caliński, Dominik Jończy, Ołeksij Bykow, Hubert Matynia (59' Antonio Pavić) - Konrad Wrzesiński (79' Juan Cámara), Maksymilian Rozwandowicz, Meik Karwot (59' Sebastian Bonecki), Joel Valencia (71' Dean Guezen), Adrian Troć (79' Kamil Bębenek) - Kamil Biliński.

Żółte kartki: Juchymowycz, Błyszko - Valencia, Bykow, Jończy, Caliński.

Sędziował: Szymon Łężny (Kluczbork).

