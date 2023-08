Oficjalnie! Hit transferowy wewnątrz PlusLigi!

Stéphen Boyer, francuski atakujący podpisał kontrakt wiążący go z klubem Asseco Resovii na dwa lata. ⚪️🔴🐺



Stéphen, welcome to Rzeszów! 🫡



Więcej informacji na stronie https://t.co/hYIdPh4pgH#GoSovia #PlusLiga pic.twitter.com/UHCow1dykL