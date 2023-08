Wygrana na koniec mistrzostw, Polki nadal w elicie

Reprezentacja Polski koszykarek do lat 20 pokonała w Kłajpedzie Czarnogórę 86:63 (15:21, 25:9, 27:10, 19:23) w swoim ostatnim meczu mistrzostw Europy i zajęła w turnieju 11. miejsce. Biało-Czerwone już wcześniej zapewniły sobie utrzymanie w elicie, czyli Dywizji A.

Było to drugie spotkanie Polek z tą reprezentacją w ME. Wcześniej w fazie grupowej podopieczne trenera Michała Snochowskiego i mistrzyni Europy z 1999 roku Elżbiety Trześniewskiej pokonały rywalki z Bałkanów 71:60.

Polki w grupie C przegrały także minimalnie z Szwecją 63:67 i uległy 52:98 jednemu z faworytów, Hiszpanii. W spotkaniu 1/8 finału przegrały z Turczynkami 63:70. Potem walczyły o miejsce 9-16: pokonały Litwinki 66:51 (to zapewniło im utrzymanie w ME), przegrały z Włoszkami 60:73 i na koniec były lepsze od Czarnogórzanek.

Liderkami zespołu w turnieju w Kłajpedzie były: Marta Masłowska - średnio 9,6 pkt i 3,7 zbiórek, Emily Kalenik - średnio 7,4 pkt i 6,7 zb., oraz Nicola Batura - średnio 8 pkt i 7 zb.

W wieczornym finale w Kłajpedzie Francja zmierzy się z Łotwą, zaś o trzecie miejsce zagrają Hiszpania z Serbią.

Biało-Czerwone po raz ostatni w tej kategorii wiekowej stały na podium w 2011 r., gdy wywalczyły brąz. W dorobku młodzieżowej reprezentacji jest także srebro z 2005 r.

RI, PAP