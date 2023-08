Dzień rykoszetów w Gdyni! Polonia z pierwszym zwycięstwem w lidze

Polonia Warszawa wygrała na wyjeździe z Arką Gdynia 3:2 w 3. kolejce Fortuna 1 Ligi. Drużyna ze stolicy strzeliła dwa gole po rykoszetach. Nie zmienia to jednak faktu, że odniosła pierwsze zwycięstwo po awansie do Fortuna 1 Ligi. Arka cały czas jest bez wygranej w nowym, pierwszoligowym sezonie.

Polonia w dwóch pierwszych meczach strzelała po dwa gole, ale za każdym rywal był lepszy o jedną bramkę od ekipy z Warszawy. Po pierwsze punkty w sezonie podopieczni Rafała Smalca pojechali do Gdyni, gdzie stanęli naprzeciwko Arki. Zespół znad Morza Bałtyckiego w pierwszych dwóch kolejkach remisował - najpierw z Bruk-Betem Termaliką, a następnie z Górnikiem w Łęcznej.

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarska LM: Wylot Arisu opóźniony

Lepiej poniedziałkowe spotkanie rozpoczęli goście ze stolicy, którzy w 25. minucie objęli prowadzenie po strzale Wojciecha Fadeckiego. W trafieniu do siatki pomógł rykoszet, bowiem futbolówka odbiła się po drodze od Michała Marcjanika. Warszawianie nie cieszyli się zbyt długo z prowadzenia. Już chwilę później błąd obrony Polonii wykorzystał Karol Czubak, który strzeliła pierwszego gola w sezonie.

Po chwili Czubak znowu trafił do siatki, ale pozycja spalona Dawida Gojnego sprawiła, że bramka uznana nie została. Zgodnie z przepisami do siatki trafili za to goście w doliczonym czasie gry. Rzut wolny z około 20 metrów od bramki Arki wykonywał Michał Bajdur, piłka odbiła się od stojącego w murze Czubaka i kompletnie zmyliła Chudego. W Gdyni było 1:2.

Druga połowa to dominacja Arki... zakończona golem Polonii po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Centrę Mateusza Michalskiego wykorzystał Michał Kołodziejski i zapewnił gościom dwubramkowe prowadzenie. Tym razem rykoszetu nie było, ale główny bohater tego dnia powrócił w końcówce przy rzucie wolnym gospodarzy. Uderzał Marcjanik, piłka trafiła w Marcińca, a po chwili do bramki Czarnych Koszul. Jak się okazało był to ostatni gol podczas festiwalu strzeleckiego w Gdyni zakończonego pierwszą wygraną Polonii w Fortuna 1 Lidze.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Arka Gdynia - Polonia Warszawa 2:3 (1:2)

Bramki: Czubak (28'), Marcjanik (85') - Fadecki (25'), Bajdur (45+1'), Kołodziejski (74')

Arka: Martin Chudý - Marcel Predenkiewicz, Przemysław Stolc, Michał Marcjanik, Kasjan Lipkowski, Dawid Gojny (88, Ołeksandr Azaćkyj) - Kacper Skóra (64, Hubert Adamczyk), Sebastian Milewski, Michał Bednarski (64, Michał Borecki), Olaf Kobacki (81, Wiktor Sawicki) - Karol Czubak.

Polonia: Mateusz Kuchta - Wojciech Fadecki (80, Nikodem Zawistowski), Maciej Kowalski-Haberek, Michał Grudniewski, Michał Kołodziejski, Bartosz Biedrzycki - Michał Bajdur (65, Marcin Kluska), Jakub Piątek (75, Krzysztof Koton), Piotr Marciniec, Mateusz Michalski (79, Paweł Tomczyk) - Szymon Kobusiński.

Żółte kartki: Marcjanik, Kobacki, Milewski - Kuchta, Biedrzycki, Tomczyk, Kluska.

Czerwona kartka: Marcjanik (90. minuta, Arka, za drugą żółtą).

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok).

psl, Polsat Sport