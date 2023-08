Beniaminek po raz pierwszy wystąpi w roli gospodarza, ale mecz odbędzie na stadionie Cracovii, gdyż obiekt w Niepołomicach na razie nie spełnia wymogów licencyjnych. Puszcza w swoich dwóch pierwszych meczach przegrała w Łodzi z Widzewem 2:3 i w Białymstoku z Jagiellonią 1:4.

Skróty meczów 3. kolejki Fortuna 1 Ligi

Tułacz zdaje sobie sprawę z wagi najbliższego spotkania.

- Przygotowujemy się do tego arcyważnego, poniedziałkowego meczu w trochę inny sposób, bo ten mikrocykl jest trochę dłuższy. Chcemy poprawić aspekty, które do tej pory nie funkcjonowały, a więc przede wszystkim defensywę, bo liczba bramek przez nas straconych jest niezadowalająca, a sposób gry obronnej to dla nas kluczowa sprawa. Trenowaliśmy dwa razy dziennie i wykorzystujemy ten czas najlepiej jak możemy. Cieszę się, że zawodnicy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Ekstraklasa nas trochę zweryfikowała na początku. Spodziewaliśmy się trudności, wiadomo że awans podniósł poprzeczkę, jeśli chodzi o aspekty sportowe, ale jako sportowcy i profesjonaliści nie jesteśmy z tego zadowoleni. To co było miesiąc temu, czyli awans to świetna sprawa, ale skupiamy się nie na tym co było, tylko na tym co będzie. Chcemy z każdym dniem stawać się coraz lepszym i skuteczniejszym zespołem– zapewnił.

Tułacz ma świadomość, że kluczem do wygranej będzie poprawa skuteczności poczynań zarówno ofensywnych, jak i defensywnych.

- Statystyki naszych spotkań nie wyglądały źle. Z Widzewem graliśmy dobry mecz, z Jagiellonią poprawny. Stracone bramki decydują, że wpadamy w dziwny stan i przeciwnik potrafi to wykorzystać. Na pewno wymagania w ekstraklasie są wysokie, ale my niczym się nie zniechęcamy, nie spuścimy głów, tylko zapracujemy na pierwsze punkty. Na to mocno liczę. Wierzę w swoich zawodników. Jesteśmy jednością, bo to jest siła Puszczy Niepołomice - podkreślił.

Po meczu z Jagiellonią trener mówił, że musi coś zmienić w funkcjonowaniu zespołu. Teraz uściślił, że chodziło mu o taktykę.

- To, co dało nam awans, widocznie nie wystarcza na ekstraklasę. Będziemy bazować na własnym doświadczeniu, ale też innych zespołów grających w ekstraklasie. Zobaczymy czy uda nam się to wdrożyć najbliższym meczu. Pomysłów jest wiele, ale trzeba wybrać ten najskuteczniejszy – wyjaśnił.

Dla szkoleniowca mecz ze Stalą ma wyjątkowo sentymentalny charakter.

- Zagramy z klubem, którego jestem wychowankiem i dzięki niemu miałem możliwość zadebiutowania w ekstraklasie w wieku 19 lat. Stal to klub, który w swojej historii miał momenty, gdy zdobywał mistrzostwo Polski, grali tam medaliści mistrzostw świata. To jest ważne, ale ja dzisiaj skupiam się na tym, że od ośmiu lat jestem trenerem Puszczy i mam ogromną przyjemność prowadzić ten zespół w ekstraklasie co jeszcze niedawno było szczytem marzeń, a my je spełniliśmy - wyjaśnił.

W minionym tygodniu Puszcza zakontraktowała bośniackiego napastnika Murisa Mesanovica, który ostatnie dwa sezony spędził w Bruk-Becie Termalice Nieciecza.

Przedłużono także o rok kontrakt z obrońcą Tomaszem Wojcinowiczem, który jednak nie może teraz pomóc drużynie ze względu na chorobę.

Początek o godzinie 19:00.

