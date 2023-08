Piłkarz Podbeskidzia Bielsko-Biała tłumaczy się z nieprzemyślanej "cieszynki"

W poniedziałek wieczorem "Górale" rozegrali wyjazdowy mecz ligowy z Resovią. W 56. min Maciej Górski zdobył gola dla zespołu ze stolicy Podkarpacia. Jeden punkt uratował bielszczanom Kameruńczyk. Strzelił bramkę w 80. min, po czym zaczął pokazywać "dziwne" gesty. Niektórzy uznali, że groził kibicom Resovii.

- Chciałem, aby do mojego kraju dotarła ta wiadomość. Nie chodziło mi o kibiców z Rzeszowa, Polaków. Bardzo za to przepraszam. To miał być tylko apel, aby wojna w moim kraju się zakończyła. Jeszcze raz za to przepraszam - powiedział piłkarz w nagraniu, które we wtorek zamieszczono na koncie Podbeskidzia na jednym z portali społecznościowych.

"Górale" w tabeli zajmują 10. miejsce, zgromadzili trzy punkty. Następne spotkanie ligowe ponownie rozegrają na wyjeździe. W sobotę zmierzą się z Odrą Opole.

PW, PAP