Reprezentant Polski w nowym klubie! Zagra w Niemczech

Karbownik od października 2020 roku był piłkarzem klubu Brighton and Hove Albion. Polak nie był jednak w stanie przebić się do pierwszego składu angielskiego zespołu. W drużynie z Wysp rozegrał zaledwie dwa spotkania. Nic zatem dziwnego, że były zawodnik Legii Warszawa był wypożyczany do innych klubów.

W sezonie 2021/2022 występował w barwach Olympiakosu. Natomiast ostatnio grał w Fortunie Duesseldorf. Czterokrotny reprezentant Polski dobrze spisywał się w niemieckim zespole, strzelając gola i notując siedem asyst w 27 meczach. Forma Karbownika najwyraźniej nie przeszła bez echa.

Teraz kontrakt z 22-latkiem podpisała Hertha Berlin, która w zeszłym sezonie spadła na drugi najwyższy szczebel rozgrywkowy w Niemczech.

- Hertha BSC bardzo się starała, aby mnie pozyskać od początku rozmów. Decyzja o tej zmianie była więc dla mnie łatwa. Chcę jak najszybciej pomóc zespołowi i rozwijać się tutaj zarówno pod względem sportowym, jak i osobistym - powiedział Karbownik cytowany na oficjalnej stronie internetowej niemieckiego klubu.

„Michał ist flexibel einsetzbar und hat seine Qualitäten nicht nur auf beiden Seiten in der Außenverteidigung unter Beweis gestellt, sondern auch im Mittelfeld überzeugt."



Nowa umowa urodzonego w Radomiu zawodnika ma obowiązywać do końca czerwca 2026 roku.

AA, Polsat Sport