Wielkimi krokami zbliża się start kolejnego sezonu hiszpańskiej ekstraklasy. FC Barcelona, której zawodnikiem jest Lewandowski, będzie starała się obronić mistrzowski tytuł, natomiast kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski spróbuje drugi raz z rzędu zdobyć koronę króla strzelców na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii.

ZOBACZ TAKŻE: Tak Robert i Anna Lewandowscy spędzają wakacje (ZDJĘCIA)

Przed rozpoczęciem zmagań w La Liga kilka słów na temat formy polskiego napastnika powiedział Gary Lineker. Anglik porozmawiał z dziennikarzem "Sport Bild".

- Jeżeli mówimy o napastnikach, to era Roberta Lewandowskiego dobiega końca. Przez wiele lat był czołową "dziewiątką" na świecie. Harry Kane i Erling Haaland są na szczycie. Nie możemy też zapomnieć o Cristiano Ronaldo, który przesunął się do środka z lewego skrzydła. Kylian Mbappe zwykle gra na lewej stronie, ale jeżeli zapytasz mnie, którego zawodnika najbardziej chciałbym mieć w swojej drużynie, to odpowiem, że Mbappe. On jest kompletny, znakomity - powiedział były napastnik.

Drastische Prognose zum Barça-Star - „Lewandowskis Ära erreicht ihr Ende“ https://t.co/Ub15MqA8Gu #sportbild — SPORT BILD (@SPORTBILD) August 7, 2023

Lineker w latach 1984-1992 rozegrał 80 meczów w reprezentacji Anglii, w których zdobył 48 bramek. Był najlepszym strzelcem piłkarskich mistrzostw świata w Meksyku w 1986 r. Podczas swojej kariery grał w takich zespołach jak Everton, Tottenham oraz FC Barcelona.

AA, Polsat Sport