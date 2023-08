Marian Kmita: Bez silnej ligi nie ma silnej reprezentacji

Ponad 16 lat minęło od największego sukcesu reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Na mistrzostwach świata rozgrywanych w Niemczech, Polacy wywalczyli srebrny medal i na stałe zapisali się w historii dyscypliny. Wyczyn zawodników prowadzonych przez Bogdana Wentę doskonale pamięta Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat Mariana Kmita.

- To piękne wspomnienia, takie, które zdarzają się niecodziennie, więc muszą krążyć po głowie. Oprócz tych sukcesów siatkarskich, do których się przyzwyczailiśmy i już nas nawet srebro nie cieszy, to w przypadku piłki ręcznej jest to największe osiągnięcie, to srebro z mistrzostw świata w Niemczech w 2007 roku - podkreślił.

Sukces ówczesnej reprezentacji Polski był o tyle dużym osiągnięciem, że większość zawodników nie była znana szerszej publiczności. Srebro, które szczypiorniści wywalczyli w Niemczech, sprawiło, że do kraju wrócili jako gwiazdy dyscypliny. Kibice w Polsce pokochali piłkę ręczną. Rozpoczęła się moda na szczypiorniaka.

- Nie zgodziłbym się do końca z tym, że piłka ręczna była wtedy w Polsce kompletną niszą. Mam duży sentyment do tego sportu, ponieważ pochodzę z Dolnego Śląska. Miałem przyjemność oglądać mecze WKS-u Śląsk w hali przy ulicy Saperów. Jeszcze za życia i zawodniczej kariery Jurka Klempela. Pamiętam wielki Śląsk, który w historii zdobył aż 15 tytułów mistrza Polski. Pamiętam też dobrze mecz o brązowy medal w Montrealu, gdzie Polacy zdobyli też w ciężkim boju z Niemcami najwyższe trofeum w kategorii olimpijskiej. Zawsze więc ten sport leżał mi na sercu. Pamiętam, jak Jurek Klempel przyjeżdżał tutaj, kiedy pracowałem w TVP i później na początku mojej kariery w Polsacie, że zawsze podsuwał mi ten temat. Mówił, żeby zająć się tą piłką ręczną poważnie. Przyszedł ten rok 2007. Nawet prezesi Polskiego Związku Piłki Ręcznej nie byli przekonani o tym sukcesie, który nadszedł w Kolonii. Pamiętam konferencję prasową ostatnią przed mistrzostwami. Było tam dużo umiaru w oczekiwaniach względem naszych zawodników. Później był już tylko fantastyczny turniej. Poziom emocji niespotykany. Wielka radość i ten mecz ćwierćfinałowy i półfinałowy, nawet ten finał gdzie brakowało nam kontaktu z Niemcami, ale mimo wszystko jest to wspaniałe wspomniane. Restauracja potęgi polskiej piłki ręcznej. Później władze związku uznały, że można nas zluzować i że TVP zrobi to lepiej, ale teraz wracamy, pełni wiary, nadziei, że znajdziemy miejsce, czas i otoczymy piłkę ręczną troską, tak jak zrobiliśmy to w przypadku polskiej siatkówki i koszykówki - zaznaczył Kmita.

W ostatnich latach reprezentacja szczypiornistów zaliczyła wyraźnych regres. Legenda dyscypliny Karol Bielecki przyznał nawet, że sukces nie został należycie wykorzystany i pozostała jedynie spalona ziemia. Brakuje nowych zdolnych zawodników, którzy w przyszłości stanowiliby o sile reprezentacji.

- Sport jest dynamiczną dziedziną. Występuje w nim wiele czynników, które sprawiają, że osiągamy sukcesy reprezentacyjne albo ich nie osiągamy. Oczywiście reprezentacja jest najważniejsza. Nie ma nic ważniejszego. Kluczowe są fundamenty. To, co się dokonało w siatkówce i to, co się dokonuje teraz w koszykówce, jest najlepszym przykładem, że bez silnej, ułożonej, pracującej na bardzo rzetelnych podstawach finansowych i organizacyjnych ligi, nie ma silnej reprezentacji. Tego się nie da inaczej zbudować. Nie można budować silnej ligi przez silną reprezentację. Takiej drogi nie ma. Wróciliśmy do rozsądnego układu i postaramy się przez te siedem lat wylać fundament. Czy to będzie przełom? Czy ten przełom się wydarzy? Już się zdarzył. Mówiłem tutaj w kuluarach, że to, co nas najbardziej cieszy to to, że doczekaliśmy się grona ludzi na zapleczu piłki ręcznej, z którymi rozmawia się poważnie, którzy wiedzą, że to nie jest szybka droga. Oni wiedzą, że trzeba dużo cierpliwości, dużo samodyscypliny, żebyśmy te siedem lat rozpisali na pewne etapy i nie chcieli wszystkiego od razu, tylko umówili się, co jest ważne w pierwszym roku, co w drugim a co w trzecim. Na tej bazie możemy oczekiwać postępów również od reprezentacji. To, że zaangażowaliśmy się w Ligę Mistrzów i w mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn, świadczy o tym, że wierzymy, iż za trzy-cztery lata wspomniane turnieje będą nas cieszyć nie tylko z powodu jakości dyscypliny i topowych pojedynków innych reprezentacji niż reprezentacja Polski, ale również dlatego, że nasi też tam będą coś znaczyć - podsumował Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

K.P, Polsat Sport