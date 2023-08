Tragiczna śmierć pięściarza tuż przed walką

Nie żyje Nikita Babicz - pięściarz, który szykował się do zawodowego debiutu. Miał 18 lat.

Ukrainiec miał wystąpić na gali w Browarach, która odbędzie się 12 sierpnia. Niestety, nie będzie miał takiej możliwości. Portal "luckypunch.net" poinformował, że martwe ciało Babicza odnaleziono w poniedziałek.



Babicz wraz ze znajomymi miał przebywać we wsi Puchowka. Udał się z nimi do pobliskiego jeziora, by tam wypocząć przed zbliżającym się debiutem. Podczas pływania, Ukrainiec nagle doznał skurczu, przez który nie mógł utrzymać się na wodzie. W taki sposób utonął, a jego ciało odnaleziono w poniedziałek.

Rywalem Babicza na sobotniej gali miał być Michaił Chainutdinow. Wydarzenie spod szyldu Top Boxing Generations ma być pierwszym w Ukrainie od czasu rosyjskiej agresji.

jb, Polsat Sport