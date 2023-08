57-letni były bokser i zawodnik MMA Eric "Butterbean" Esch (BOKS 77-10-4, 58 KO, MMA 14-10-1, 6 KO, 8 SUB) przeszedł niewiarygodną przemianę. Były rywal Mariusza Pudzianowskiego zmienił kompletnie swoje życie i schudł ponad 90 kilogramów. Amerykanin metamorfozy dokonał dzięki udziałowi w programie "Change or die" - "Zmień się lub umieraj".

Esch w programie telewizyjnym pojawił się w zeszłym roku, ważąc 233 kilogramy. Amerykanin zmienił swoje nawyki żywieniowe i wprowadził do harmonogramu dnia ciężkie treningi, które pomogły mu w szybkim tempie stracić ciążące kilogramy. Jak się okazało, w niespełna rok "Butterbean" schudł 91 kilogramów i aktualnie waży 142 kilogramy.

Osobą w dużym stopniu odpowiedzialną za przemianę Butterbeana jest była gwiazda największej amerykańskiej organizacji wrestlingowej WWE, Diamond Dallas Page. Blisko 70-letni wrestler nauczył Escha jaką dietę należy wprowadzić i jak ćwiczyć, by wyniki były optymalnie zadowalające. Amerykański bokser stosował się do wszystkich wskazówek co z dnia na dzień przynosiło rezultaty.

Esch w wywiadzie jakiego udzielił brytyjskiemu dziennikowi "The Sun" przyznał, że każdego dnia czuł się jakby umierał.

- Przeszedłem przez etap, w którym czułem się jakbym każdego dnia budził się i powoli umierał. Nie w takim sensie, że myślałem o tym, żeby odebrać sobie życie, ale życie samo ze mnie schodziło i nie wiedziałem co z tym zrobić. Przez nadwagę czułem się cały czas przygnębiony i nie miałem chęci do życia - powiedział.

Po przemianie i utracie kilogramów, Esch nabrał chęci nie tylko do dalszego życia, ale myśli poważnie o powrocie na ring.

- Nie jestem typowym bokserem, więc chcę znów wyjść do ringu i urwać komuś głowę. Może Mike Tyson albo Jake Paul? Jestem na tak. Paul ciągle tylko gada, a z nikim poważnym nie walczył, więc chętnie się z nim zmierzę. Myślę jednak, że ludzie bardziej czekają na moją walkę z Tysonem. Znamy się, lubimy, ale ja nie mam problemu z walką z przyjacielem - dodał.

Esch na ringach bokserskich wystąpił 91 razy, wygrywając zdecydowaną większość walk. 77 pokonywał swoich rywali, aż 58 razy nokautując ich przed czasem. Amerykanin stoczył również 25 pojedynków w MMA. W swoim rekordzie ma takie nazwiska jak Mariusz Pudzianowski, z którym zmierzył się we wrześniu 2010 roku, przegrywając przez nokaut w pierwszej rundzie czy James Thompson, którego pokonał w 2007 roku.