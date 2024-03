Gamrot wyzwał na pojedynek kolejnego rywala! Chce walki o pas (WIDEO)

Mateusz Gamrot (24-2-1, 8 KO, 5 SUB) ma za sobą kolejny fenomenalny występ na gali UFC. Tym razem polski wojownik pokonał jednogłośną decyzją sędziów byłego mistrza tej organizacji w kategorii lekkiej - Rafaela dos Anjosa (32-15, 5 KO, 11 SUB). Tuż po zakończeniu pojedynku "Gamer" wyzwał do starcia kolejnego rywala!

Gamrot udzielając wywiadu w oktagonie, tuż po walce z Brazylijczykiem, nie ukrywał zadowolenia z wygranej. Tym bardziej, że miał okazję skonfrontować się z legendarnym wojownikiem, którego oglądał za młodu.

- Wielki szacunek dla Rafaela dos Anjosa. Kiedy byłem młodszy, oglądałem jego walki. Dziękuję włodarzom UFC, że dali mi taką szansę. Mam nadzieję, że ta walka będzie inspiracją dla wielu, że marzenia się spełniają po ciężkiej pracy - przyznał Gamrot.

Polski wojownik MMA nie chce spoczywać na laurach i pragnie pójść za ciosem. Kolejna wygrana znacząco przybliżyła go do walki o pas. Sam zainteresowany uważa, że potrzebuje jeszcze jednego lub maksymalnie dwóch wygranych pojedynków, aby dostać szansę starcia o mistrzostwo. Na celowniku znalazł się już kolejny adwersarz.

- Moim DNA są zapasy. Teraz chcę kogoś do walki z top pięć rankingu. Potrzebuję tylko jednej, może dwóch walk i będę następny w kolejce do pojedynku o pas. Mam wiadomość do Isłama Machaczewa. Bardzo go szanuję, ale sprawdźmy, kto jest lepszy w zapasach. Może jest tak dobry jak ja, ale podkreślam - może. Spotkajmy się w przyszłym roku i zobaczymy, czyje zapasy są lepsze - dagestańskie czy polskie - zaznaczył "Gamer".

Dla zawodnika z Kudowy Zdroju była to siódma wygrana pod szyldem amerykańskiej organizacji.

Isłam Machaczew to 32-letni Dagestańczyk, który wojownikiem UFC jest od 2015 roku. W 2022 roku sięgnął po pas w wadze lekkiej. Na swoim koncie posiada 25 zwycięstw i tylko jedną porażkę. W UFC stoczył 15 walk, wygrywając 14-krotnie. Ostatni raz walczył 21 października 2023 roku podczas gali w Abu Zabi, gdzie pokonując Alexandra Volkanovskiego (25-2-0) obronił pas mistrzowski.

Rozmowa z Mateuszem Gamrotem w załączonym materiale wideo.