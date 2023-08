Wielki powrót do reprezentacji. Lavarini mówi wprost: najlepsza na świecie

Reprezentacja Polski siatkarek przygotowuje się w Spale do mistrzostw Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego - po wywalczeniu brązowego medalu Ligi Narodów - są w doskonałych nastrojach, a te mogą stać się jeszcze lepsze. Wszystko dzięki Joannie Wołosz, która powróciła do kadry po tym, jak uporała się z kontuzją ręki. - Jest najlepszą rozgrywającą na świecie - powiedział wprost o swojej zawodniczce włoski selekcjoner.

Siatkarki mają za sobą udaną Ligę Narodów, a także serię trzech meczów sparingowych z Turczynkami. Wygrały dwa z nich, a jeden przegrały. Teraz przebywają natomiast w Spale, gdzie szlifują ostatnie elementy przed mistrzostwami Europy.

W kadrze na czempionat znajdzie się Joanna Wołosz. Kapitan polskiej kadry ostatnie mecze Polek oglądała w telewizji, lecząc kontuzję ręki. Teraz jest jednak zdrowa i wiele wskazuje na to, że będzie pierwszym wyborem Lavariniego na pozycji rozgrywającej.

- Oczywiście Asia jest najlepszą rozgrywającą na świecie i to przyjemność oraz wielka przewaga mieć ją po naszej stronie. Ale nie chcę tego oceniać w kategorii dziesięciu czy pięciu dodatkowych procent. Chcemy być najmocniejsi, jak to możliwe, z dziewczynami, które dołączyły do drużyny - powiedział Stefano Lavarini w wywiadzie udzielonym "Interii Sport".

Poza Wołosz do drużyny dołączyły także Malwina Smarzek i Kamila Witkowska.

JŻ, Polsat Sport