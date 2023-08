Gwiazda reprezentacji Polski nie zagra na ME! Lavarini potwierdził

Malwina Smarzek nie grała w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Do reprezentacji powróciła w ostatnich dniach i wzięła udział w serii sparingów przeciwko Turczynkom. Na Euro 27-latka jednak nie pojedzie.

- Zdecydowałem, że na pozycję drugiej atakującej na mistrzostwa Europy wezmę Monikę Gałkowską, podobnie z resztą jak wyglądało to w przypadku VNL i ostatnich mistrzostw świata. W związku z tym rozmawialiśmy z Malwiną Smarzek o jej ewentualnej pomocy kadrze w roli przyjmującej. Jednak w ostatnich dniach, kiedy byliśmy w Mielcu i graliśmy mecze towarzyskie, „Mali” po wylądowaniu po ataku odczuła dyskomfort w stopie. Był to pewien rodzaj zapalenia. To nie był duży problem, ale przez kilka dni musiała odpoczywać i się regenerować. We wtorek mieliśmy kontrolę u lekarza, na której okazało się, że Malwina będzie mogła wrócić do treningów od piątku, być może stopniowo, a nie od razu w pełnym wymiarze. Jedyny problem jest taki, że czas do mistrzostw Europy jest naprawdę krótki - wyjaśnił selekcjoner Stefano Lavarini.

W składzie kadry Polski kobiet, przygotowującej się do mistrzostw Europy, zaszły zmiany. Z grupą nie trenuje Malwina Smarzek, której absencję wyjaśnił trener Stefano Lavarini. W Spale zameldowała się Weronika Szlagowska.



- Odbyliśmy rozmowę i zgodziliśmy się, że wyjazd na turniej po zaledwie dwóch dniach na przystosowanie się do pozycji, na której Malwina nie jest przyzwyczajona grać, nie jest wystarczający dla obojga z nas – obydwoje nie bylibyśmy pewni tego czy jest gotowa do rywalizacji w ważnym turnieju; byłoby to raczej jedynie zaadaptowanie się na ostatnią chwilę do tej pozycji. Właśnie dlatego wspólnie zdecydowaliśmy, że lepiej będzie się zatrzymać i nie czekać do ostatnich dni, ponieważ mieliśmy wspólne odczucia, że czasu jest niewystarczająco wiele - dodał opiekun "Biało-Czerwonych".

Miejsce Smarzek w drużynie zajmie Weronika Szlagowska. - Możemy więc ponownie przedstawić Werę, która miała okazję już z nami pracować i grać. Z grupy obecnej w Spale wyłonię czternastkę na mistrzostwa - zapowiedział włoski szkoleniowiec.

Przypomnijmy, że mistrzostwa Europy siatkarek potrwają od 15 sierpnia do 3 września. W turnieju wystąpią 24 drużyny, które podzielono na cztery grupy po sześć zespołów w każdej. Współgospodarzami będą cztery kraje: Włochy, Niemcy, Belgia oraz Estonia.

Reprezentacja Polski zagra w grupie A, której mecze będą rozgrywane w Gandawie w Belgii. Zmierzy się kolejno ze Słowenią, Węgrami, Serbią, Belgią oraz Ukrainą. Cztery najlepsze drużyny z każdej grupy wywalczą awans do 1/8 finału.

Poprzedni turniej o mistrzostwo Europy został rozegrany w 2021 roku w Serbii, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Tytuł mistrzowski wywalczyła reprezentacja Włoch, która pokonała w finale Serbię 3:1. Po brązowy medal sięgnęła Turcja. Nagrodę MVP otrzymała włoska atakująca Paola Egonu. Polki zakończyły zmagania w ćwierćfinale po porażce 0:3 z Turcją i zostały sklasyfikowane na 5. miejscu.

Transmisje meczów mistrzostw Europy siatkarek 2023 na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

JŻ, Polsat Sport