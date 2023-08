Zmiana trenera nie pomogła. Kolejna klęska Chrobrego Głogów

Było to wyjątkowe spotkanie dla trenera gospodarzy Ireneusza Mamrota, który przez siedem lat był trenerem Chrobrego Głogów. W tygodniu z funkcji trenera dolnośląskiego zespołu został zwolniony Marek Gołębiewski. W spotkaniu z Górnikiem Łęczna na ławce trenerskiej Chrobrego usiadł tymczasowy trener Maciej Idczak.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy pary pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski. Szykują się ciekawe starcia

Pierwsza bramka dla Górnika Łęczna padła w 35. minucie. Do siatki trafił Paweł Żyra, dla którego było to pierwsze trafienie w tym sezonie. Łęcznianie po raz drugi do siatki trafili po przerwie. W 54. minucie ładnym uderzeniem zza pola karnego bramkarza gości pokonał Słoweniec Egzon Kryeziu. Łęcznianie trzecią bramkę zdobyli w 56. minucie. Damiana Węglarza pokonał Marko Roginić.

Chrobrego tego dnia było stać tylko na jedno trafienie. W 74. minucie gola na 1:3 zdobył Rafał Wolsztyński. Ekipa z Głogowa pozostała z kompletem porażek na dnie tabeli Fortuna 1 Ligi. Ma na koncie 15 straconych bramek. Dla Górnika Łęczna piątkowa wygrana była pierwszą w sezonie.

W następnej kolejce Górnik Łęczna zagra w derbach Lubelszczyzny z Motorem Lublin. Chrobry Głogów podejmie Polonię Warszawa.

Górnik Łęczna - Chrobry Głogów 3:1 (1:0)

Bramki: Paweł Żyra 35, Egzon Kryeziu 54, Marko Roginić 56 - Rafał Wolsztyński 74

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PSZ, Polsat Sport