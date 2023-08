Znamy pary pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski. Szykują się ciekawe starcia

W czwartek zakończyła się runda wstępna Fortuna Pucharu Polski w sezonie 2023/2024 - poznaliśmy wszystkie drużyny, które awansowały do pierwszej rundy. Do stawki dołączyły też inne zespoły, które mają zagwarantowany start. W tym etapie udziału nie biorą jeszcze pucharowicze - Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Te ekipy dołączą do rywalizacji później.

W piątek w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie pierwszej rundy. Nie zabraknie w niej ciekawie zapowiadających się spotkań. Watro wspomnieć chociażby o starciu Jagiellonii Białystok ze Śląskiem Wrocław, Legii II Warszawa z Ruchem Chorzów czy Wisły Kraków z Lechią Gdańsk.

Pary 1. rundy Fortuna Pucharu Polski:

Pogoń Siedlce - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Miedź II Legnica - Stal Rzeszów

Stal Brzeg - Unia Skierniewice

Concordia Elbląg - Widzew Łódź

Odra Opole - Stal Mielec

GKS Tychy - Wisła Płock

Motor Lublin - Puszcza Niepołomice

Jagiellonia II Białystok - Korona Kielce

Kotwica Kołobrzeg - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Pogoń II Szczecin - Polonia Bytom

KKS 1925 Kalisz - ŁKS Łódź

Sokół Kleczew - Zagłębie Lubin

Stal Stalowa Wola - Znicz Pruszków

Calina Gubin - Radunia Stężyca

Legia II Warszawa - Ruch Chorzów

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Warta Poznań

GKS Katowice - Górnik Zabrze

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk

Gryf Wejherowo - Zagłębie Sosnowiec

Start 1944 Krasnystaw - Zawisza Bydgoszcz

Wisła Grupa Azoty Puławy - Chrobry Głogów

Wieczysta Kraków - Piast Gliwice

Górnik Łęczna - Cracovia

Skra Częstochowa - Polonia Warszawa

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

Miedź Legnica - Arka Gdynia

Garbarnia Kraków - Radomiak Radom

Chojniczanka 1930 Chojnice - Resovia Rzeszów

JŻ, Polsat Sport