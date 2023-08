LOTTO SuperLIGA: Sześć ekip wciąż w grze!

Przypomnijmy, że do turnieju FINAL FOUR awansują cztery najlepsze zespoły z sezonu zasadniczego z największą liczbą punktów. W przypadku tej samej liczby punktów, decyduje bezpośrednie spotkanie między drużynami. Przed ostatnią serią spotkań tylko dwie ekipy mają pewny udział w grudniowym turnieju. Aktualny mistrz Polski BKT Advantage Bielsko-Biała wywalczył dotychczas komplet punktów i nawet w przypadku porażki zachowa pozycję lidera.

Bytomianie też mogą być spokojni o grę w FINAL FOUR. W razie przegranej z OSAVI TENNIS TEAM, w najgorszym wypadku zakończą sezon zasadniczy na czwartym miejscu za BKT, KUBALA i OSAVI. Jeśli CKT wygra z Merą (4:2 lub wyżej), to przy porażce „Górników” (2:4 lub wyżej) zrówna się z nimi punktami, ale w bezpośrednim starciu górą byli Ślązacy i to oni zagrają dalej. Ich rywal - OSAVI, ma jasny cel. Zwycięstwo (4:2 lub wyżej) zapewni im awans do turnieju mistrzów. Przeskoczą wówczas w tabeli swojego rywala z Bytomia i w najgorszym razie zajmą 3. pozycję w tabeli. Porażka też ich nie eliminuje z FINAL FOUR, ale tylko wtedy, jeśli CKT Grodzisk i WKS Grunwald nie wygrają swoich spotkań.



Ciekawie zapowiada się także pojedynek w Kozerkach, gdzie CKT Grodzisk Mazowiecki podejmie WKT Mera. Dla grodziszczan sobotnie starcie będzie kolejnym spotkaniem "ostatniej szansy". Tylko zwycięstwo przedłuży ich nadzieje na awans do FINAL FOUR, choć ich los spoczywa nie tylko w ich rękach. Przy wygranej CKT musi liczyć na łut szczęścia - porażkę OSAVI TENNIS TEAM Kalisz w wyjazdowym starciu z KS Górnik Bytom.



Emocje spodziewane są również w Poznaniu, gdzie tamtejszy WKS Grunwald zmierzy się z KT KUBALA Ustroń. W bardziej komfortowej sytuacji jest KUBALA, dla której zwycięstwo wyjazdowe nad „Wojskowymi” będzie równoznaczne z awansem. Jeśli jednak doznają porażki 2:4 lub wyżej, a OSAVI i CKT Grodzisk wygrają za 3 punkty, przepadną z kretesem. Grunwald również ma szanse na awans, ale bardziej iluzoryczne. W razie zwycięstwa z KUBALA 4:2 lub wyżej, muszą oglądać się na rywali i oczekiwać porażki OSAVI z KS Górnik Bytom (ale 2:4 lub wyżej) oraz CKT z WKT Mera (w każdym rozmiarze).



Informacja prasowa