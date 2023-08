ATP w Cincinnati: Richard Gasquet - Adrian Mannarino. Relacja i wynik na żywo

To będzie pojedynek dwóch niezwykle doświadczonych Francuzów. Po jednej stronie siatki stanie 37-letni Richard Gasquet. Jego rywalem będzie dwa lata młodszy, 3-krotny zwycięzca turniejów ATP - Adrian Mannarino. Relacja i wynik na żywo meczu Richard Gasquet - Adrian Mannarino na Polsatsport.pl

Tego zawodnika nie trzeba nikomu przedstawiać. Richard Gasquet to jeden z najbardziej utytułowanych francuskich tenisistów w historii. 37-latek ma na koncie 17 tytułów singlowych. Niestety ostatnie lata spędzał głównie na leczeniu urazów. Do pełni sił wrócił na początku lipca kiedy osiągnął finał turnieju w San Benedetto.

ZOBACZ TAKŻE: Pogromczyni Igi Świątek wciąż czeka na rywalkę

Priorytetem dla Gasqueta wydaje się być zbliżający się US Open. W 2013 roku na kortach w Nowym Yorku Francuz dotarł aż do półfinału. O powtórzenie tego wyniku może być bardzo trudno, ale 53. tenisista rankingu występem w Cincinnati wyraźnie zaznacza swoją obecność w walce o stawkę. W pierwszym meczu jego rywalem będzie rodak - Adrian Mannarino. Obaj zawodnicy do tej pory na korcie mierzyli się dwukrotnie. Dwa razy górą był bardziej doświadczony Gasquet. Czy Mannarino wreszcie weźmie rewanż na swoim rodaku?

Relacja i wynik na żywo meczu Richard Gasquet - Adrina Mannarino na Polsatsport.pl. Początek nie wcześniej niż o godzinie 22:00.

K.P, Polsat Sport