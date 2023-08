Polsko-czeski pojedynek Meczem Dnia

Na Mecz Dnia wybrano starcie młodych zawodniczek w ramach spotkania 7. kolejki LOTTO SuperLIGI KS Górnik Bytom - OSAVI TENNIS TEAM Kalisz. Po jednej stronie siatki stanie utalentowana polska tenisistka Oliwia Bergler, a jej przeciwniczką będzie starsza o cztery lata Czeszka Karolina Kubanova z zespołu gości.

18-latka należy do grona największych krajowych talentów swojego pokolenia. Bergler błysnęła formą pod koniec maja tego roku, gdy wywalczyła podczas rozgrywanych w Łodzi Mistrzostw Polski Juniorów (U-18) dwa złote medale, zarówno w singlu oraz w grze mieszanej. W finale gry pojedynczej przeciwko Orianie Gniewkowskiej (Gdańska Akademia Tenisowa GAT) straciła tylko jednego gema!

Z kolei kilka dni temu uczyniła kolejny krok na drodze swojej kariery. Dzięki dobrym występom w turniejach z cyklu ITF już wkrótce zadebiutuje w rankingu WTA. W tym roku w rozgrywkach LOTTO SuperLIGI rozegrała dwa mecze singlowe (1-1) oraz jeden w grze podwójnej (0-1).

Jej rywalka – Karolina Kubanova, jest znacznie bardziej doświadczona na arenie seniorskiej. Czeszka zapisała już na swoim koncie 9 triumfów w turniejach z cyklu ITF w grze podwójnej, a w kolejnych 6 była w finale. Kubanova jest niezwykle pewnym punktem swojego zespołu, legitymując się w tym sezonie ligowym dodatnim bilansem zarówno w singlu (3-1), jak i deblu (3-2).

Przypomnijmy, że niedzielne spotkanie jest szczególnie ważne dla OSAVI. Tylko zwycięstwo (4:2 lub wyżej) jest gwarantem awansu drużyny z Wielkopolski do turnieju mistrzów. Co prawda porażka też jej eliminuje z FINAL FOUR, ale wówczas kaliszanie muszą oglądać się na inne zespoły.

Mecz Dnia będzie transmitowany na żywo w Polsat Sport News o godz. 12:30.

Sponsorem tytularnym rozgrywek jest marka LOTTO, której właścicielem jest Totalizator Sportowy. W gronie sponsorów znaleźli się również: PZU, Krajowa Grupa Spożywcza, Enea, Kanga, Recman oraz enel-sport. Projekt jest objęty oficjalnym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Informacja prasowa