Trzecia edycja LOTTO SuperLIGI w unikalnej formule

Znamy już wszystkie szczegóły związane ze zbliżającą się, trzecią edycją LOTTO SuperLIGI, jedynej w pełni zawodowej ligi tenisa na świecie. Po sukcesach poprzednich dwóch odsłon organizatorzy poszli za ciosem i wprowadzili rozwiązania, które mają podnieść atrakcyjność rozgrywek zarówno dla kibiców, jak i sponsorów.

Formuła ligi zamkniętej, rekordowa liczba zespołów

Jedną z najistotniejszych zmian jest stworzenie formuły zamkniętej ligi na wzór amerykańskich rozgrywek zespołowych (m.in. koszykarskiej NBA), co oznacza rezygnację z projektu forBET 1.LIGI. Po weryfikacji zgłoszeń do tegorocznej edycji LOTTO SuperLIGI finalnie dopuszczono do rozgrywek 10 zespołów: BKT Advantage Bielsko-Biała (aktualny mistrz Polski), KT Royal Zielona Góra, Calisia Tennis Team Kalisz, WKT Mera Warszawa, AZS Tenis Poznań, KT GAT Gdańsk, KS Górnik Bytom, ZTT Złotoryja, WKS Grunwald Poznań oraz PTP Łódź (debiutant), które będą musiały sprostać wysokim wymogom organizacyjnym, sportowym oraz marketingowym.

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, których składy powstaną na podstawie rozstawienia (miejsca z poprzedniego sezonu zasadniczego) oraz losowania. W sezonie zasadniczym odbędzie się pięć kolejek. Zwycięzcy grup uzyskają awans do turnieju finałowego LOTTO SuperLIGA - FINAL FOUR, natomiast drużyny z miejsc 2-3 zagrają w fazie „play-off” z przeciwnikami z drugiej grupy o pozostałe dwie „przepustki” w turnieju mistrzów.

– Dążymy do ciągłej profesjonalizacji naszego projektu, a formuła ligi zamkniętej pozwoli przyśpieszyć ten proces. Mniejsza liczebność składów na każde spotkanie sprawi, że na kortach będą pojawiać się lepsi i wyżej notowani w światowych rankingach zawodnicy i zawodniczki, a poziom rywalizacji będzie bardziej wyrównany. Cześć działań marketingowych spadnie na same kluby, co będzie wymagać od nich większej pracy i zaangażowania, ale tylko w ten sposób będziemy w stanie wykreować modę na oglądanie tenisa w konkretnych regionach kraju – przekonuje Piotr Holwek, Dyrektor Zarządzający LOTTO SuperLIGI.

Krótsze spotkania, więcej emocji

Ważnych z punktu widzenia rozgrywek zmian jest więcej. Zdecydowano się skrócić system rozgrywania spotkań ligowych. W tym sezonie toczone one będą do trzech wygranych meczów, co oznacza, że liczba wszystkich pojedynków nie przekroczy pięciu. Planowane są dwa mecze singlowe – jeden męski i jeden żeński, dwa mecze gry podwójnej – mężczyzn i kobiet, a jeśli to nie wystarczy do wyłonienia zwycięzcy, odbędzie się mecz gry mieszanej. Jak twierdzą organizatorzy LOTTO SuperLIGI, taka formuła nada spotkaniom większej dynamiki i podniesie ich atrakcyjność, również medialną.

– Bierzemy przykład z innych dużych imprez tenisowych. Obecnie zauważalny jest trend polegający na skracaniu i dynamizowaniu rozgrywek drużynowych, co jest pokłosiem zmieniających się standardów i oczekiwań telewizji oraz Internetu. Chcemy dostosować się do tych wymagań. Dzięki nowym rozwiązaniom wszystkie pojedynki w ramach spotkania LOTTO SuperLIGI toczone będą na jednym korcie i to właśnie na nim kumulować się będą wszystkie emocje – powiedział Patryk Gajda, prezes zarządu SuperLIGA S.A., która zarządza projektem LOTTO SuperLIGI.

Sprawdzone rozwiązania i projekty

Poza nowinkami, organizatorzy skupią się na sprawdzonych z poprzednich edycji rozwiązaniach. W dniu 7 maja br. na terenie COS Torwar w Warszawie odbędzie się oficjalne losowanie rozgrywek połączone z konferencją prasową. Wydarzenie to będzie można śledzić w telewizji i Internecie. Po każdej kolejce sezonu zasadniczego kapituła konkursowa wybierze MVP (Most Valuable Player), a po zakończeniu FINAL FOUR najlepszego zawodnika turnieju mistrzów. Planowana jest również oficjalna, uroczysta gala na zamknięcie sezonu.

Wzorem poprzednich edycji, równolegle do rozgrywek LOTTO SuperLIGI, trwać będzie rywalizacja dzieci w ramach projektu KidsCUP TOUR "Śladami Tenisowych Mistrzów" z wielkim finałem – zawodami MASTERS, odbywającymi się w trakcie FINAL FOUR. Poprzednie odsłony tego projektu przyciągnęły na korty setki młodych adeptów tenisa ze wszystkich części kraju.

– Dla młodych zawodników i zawodniczek rozpoczynających swoją przygodę z profesjonalnym tenisem możliwość obcowania z profesjonalnymi sportowcami jest wielkim przeżyciem. Sposobność oglądania ligowców na korcie, podpatrywania ich rozgrzewki czy rutyny przedmeczowej to bezcenna dawka praktycznej wiedzy – informuje Alicja Sierzputowska, Dyrektor Zarządzająca KidsCUP.

Przypomnijmy, że najlepsi w poprzedniej edycji KidsCUP TOUR dołączyli do wyjątkowej drużyny KidsCUP TEAM, której Sponsorem Strategicznym jest PKO Bank Polski, gdzie zostali objęci dwuletnią opieką z zakresu przygotowania motorycznego, technicznego oraz psychologicznego.

Szersza oprawa medialna i nowi partnerzy

W ramach profesjonalizacji ligi planowana jest szersza niż dotychczas kampania medialna wokół projektu. Mecze dnia transmitowane będą w telewizji Polsat. Po każdej kolejce ligowej emitowany będzie cykliczny program „Magazyn LOTTO SuperLIGI”. Jego wydanie specjalne, zapowiadające start tegorocznych rozgrywek ligowych, zostanie nadane w dniu 4 czerwca br. w kanale Polsat Sport 1. Ponadto, wszystkie informacje, ciekawostki oraz statystyki, poza oficjalną stroną projektu, publikowane będą w serwisie internetowym PolsatSport.pl. W gronie partnerów medialnych znalazły się miedzy innymi koncerny wydawnicze - Polska Press oraz Ringier Axel Springer Polska oraz opiniotwórcze media tenisowe – Tenis Magazyn i Tenis Klub.

– W tym roku chcemy zbudować szersze portfolio partnerskich tytułów medialnych. Część z nich ma charakter ogólnopolski, przez co zwiększymy skalę naszego dotarcia oraz rozpoznawalność projektu w kanałach online. Będziemy też intensyfikować współpracę z mediami branżowymi oraz lokalnymi, funkcjonującymi w miastach, z których pochodzą kluby LOTTO SuperLIGI. Chcemy, aby stały się one nieformalnymi ambasadorami naszych rozgrywek w regionie, budując modę na kibicowanie swojej drużynie – powiedział Michał Hasik, szef biura prasowego LOTTO SuperLIGI.

Do grona partnerów LOTTO SuperLIGI dołączyła również międzynarodowa marka streamingowa MEGOGO, oferująca kanały telewizji online, a także treści VOD, miedzy innymi: telewizję, sport, filmy, audiobooki, podcasty czy wideoblogi.

Lista partnerów zaangażowanych w projekt będzie znacznie dłuższa. Jak twierdzi Piotr Holwek, obecnie finalizowane są rozmowy związane z pozyskaniem kolejnych partnerów. – Już wkrótce będziemy informować o kolejnych markach i firmach współpracujących z LOTTO SuperLIGĄ.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku zwycięzcą LOTTO SuperLIGI został BKT Advantage Bielsko-Biała, który powtórzył swój sukces z premierowej edycji rozgrywek. Na drugim stopniu podium stanął zespół OSAVI TENNIS TEAM Kalisz, a brąz przypadł CKT Grodzisk Mazowiecki po zwycięstwie nad KT KUBALA Ustroń.

Grupa A:

BKT Advantage Bielsko-Biała

WKS Grunwald Poznań

PTP Łódź

KT Royal Zielona Góra

ZTT Złotoryja

Grupa B:

Calisia Tennis Team Kalisz

KS Górnik Bytom

WKT Mera Warszawa

AZS Tenis Poznań

KT GAT Gdańsk

Kalendarz rozgrywek LOTTO SuperLIGI 2024:

· I kolejka - 8/9 czerwca

· II kolejka - 15/16 czerwca

· III kolejka – 29/30 czerwca

· IV kolejka - 27/28 lipca

· V kolejka - 3/4 sierpnia

· „Play-off” - 10/11 sierpnia

· FINAL FOUR – grudzień

Informacja prasowa