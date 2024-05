Finał turnieju w Madrycie był nie lada gratką dla fanów kobiecego tenisa. Świątek stoczyła pasjonujący bój z Sabalenką, wybraniając kilka piłek meczowych i ostatecznie zwyciężając po trzech setach (7:5, 4:6, 7:6). Mecz trwał trzy godziny i jedenaście minut.

Polka nie może jednak pozwolić sobie ani na świętowanie, ani na długi odpoczynek, ponieważ kalendarz WTA gna jak szalony. Już w środę 8 maja rusza turniej w Rzymie. Na szczęście liderka światowego rankingu jest rozstawiona w pierwszej rundzie i zmagania rozpocznie dopiero od 1/32 finału. Nie zmienia to jednak faktu, że czasu na regenerację ma niewiele.

- Czuję, że po takim meczu potrzebuję dwóch miesięcy wakacji, ale nie mogę sobie na to pozwolić. Może zamienię to sobie na sześć tiramisu - przyznała w swoim stylu Świątek w rozmowie z WTA Insider. - Teraz nadszedł czas, by odzyskać siły i dostosować się do nowych kortów, które są trochę inne, są wolniejsze. Sezon jest bardzo napięty, turnieje są rozgrywane bardzo często, więc musimy się dostosować - dodała.

Świątek ma już na swoim koncie dwa triumfy w turnieju WTA w Rzymie. Po zwycięstwach w latach 2021-2022, w zeszłym roku Polka niefortunnie przegrała w półfinale z Jeleną Rybakiną, doznając kontuzji. Teraz jest zdeterminowana, aby trzeci raz w karierze wygrać zmagania w stolicy Italii. Kolejny raz jej największą rywalką będzie Sabalenka.

- Nie myślę o Arynie, kiedy trenuję, ale wiem, że konkurencja jest duża i jeśli zatrzymam się na chwilę, wypadnę. Muszę się ciągle doskonalić i nadal być zmotywowana - stwierdziła Polka.